Frutas y verduras con descuento en el Martes de Frescura de Walmart hoy 28 de julio

Para que ahorres un poco de dinero al armar tu súper en el Martes de Frescura de Walmart hay varias ofertas y promociones en frutas, verduras, carnes, mariscos y otros alimentos, aquí te compartimos la lista completa de los productos que tienen descuento.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Frutas y verduras con descuento en Walmart

Estas son algunas frutas y verduras que tienen descuento en Walmart hoy:

Pepino: 15.00 pesos el kilo

Jitomate: 34.90 pesos el kilo

Melón chino: 34.00 pesos el kilo

Pera de Anjou: 48.00 pesos el kilo

Mora azul: 59.00 pesos la charola con 170 gramos

Manzana gala:49.90 pesos el kilo

Durazno amarillo: 74.00 pesos el kilo

Nectarina amarilla: 74.00 pesos el kilo

Manzana granny: 53.00 pesos la bolsa con 1.3 kilos

Zanahoria baby: 34.00 pesos los 340 gramos

Champiñón entero: 34.00 pesos los 225 gramos

Mango ataulfo: 42.00 pesos el kilo

Mango paraíso: 16.40 pesos el kilo

Mango manila: 42.00 pesos el kilo

Sandía roja: 12.90 pesos el kilo

Tuna blanca: 39.90 pesos el kilo

Guanabana: 95.00 pesos el kilo

Manzana granny: 40.00 pesos el kilo

Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo

Cebolla blanca: 42.00 pesos el kilo

Penca de plátano: 26.00 pesos

Lechuga: 26.90 pesos la pieza

¿Qué carnes y mariscos tiene promoción?

En el caso de las carnes y mariscos, los que tienen descuento son:

Arrachera de res marinada: 180.00 pesos los 600 gramos

Alitas de pollo adobadas: 79.00 pesos el kilo

Chorizo de cerdo: 99.00 pesos los 500 gramos

Carne para hamburguesa: 120.00 pesos

Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos

Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas

Pechuga de pollo con piel: 109.00 pesos la pieza

Carne deshebrada de cerdo: 70.00 pesos los 300 gramos

Otros productos que tienen descuento son:

Aceite vegetal 1-2-3: 40.00 pesos

Aceite de oliva Carbonell: 190.00 pesos

Café soluble Nescafé con caramelo: 149.00 pesos

Café molido Blasón: 310.00 pesos el kilo

Pan para hot dog: 41.00 pesos 8 piezas

Pam Bimbo Cero: 67.00 pesos

Leche evaporada: 21.00 pesos

Leche condensada: 26.00 pesos

Leche entera: 170.00 pesos la caja con 6 piezas

Yogurt griego Oikos sin azúcar: 85.00 pesos

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.