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Frutas y verduras con descuento en el Martes de Frescura de Walmart hoy 28 de julio

Si te toca hacer el súper y quieres ahorrar un poco de dinero, en el Martes de Frescura de Walmart puedes encontrar ofertas en frutas, verduras, carnes, mariscos y otros alimentos.

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Para que ahorres un poco de dinero al armar tu súper en el Martes de Frescura de Walmart hay varias ofertas y promociones en frutas, verduras, carnes, mariscos y otros alimentos, aquí te compartimos la lista completa de los productos que tienen descuento.

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Frutas y verduras con descuento en Walmart

Estas son algunas frutas y verduras que tienen descuento en Walmart hoy:

  • Pepino: 15.00 pesos el kilo
  • Jitomate: 34.90 pesos el kilo
  • Melón chino: 34.00 pesos el kilo
  • Pera de Anjou: 48.00 pesos el kilo
  • Mora azul: 59.00 pesos la charola con 170 gramos
  • Manzana gala:49.90 pesos el kilo
  • Durazno amarillo: 74.00 pesos el kilo
  • Nectarina amarilla: 74.00 pesos el kilo
  • Manzana granny: 53.00 pesos la bolsa con 1.3 kilos
  • Zanahoria baby: 34.00 pesos los 340 gramos
  • Champiñón entero: 34.00 pesos los 225 gramos
  • Mango ataulfo: 42.00 pesos el kilo
  • Mango paraíso: 16.40 pesos el kilo
  • Mango manila: 42.00 pesos el kilo
  • Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
  • Tuna blanca: 39.90 pesos el kilo
  • Guanabana: 95.00 pesos el kilo
  • Manzana granny: 40.00 pesos el kilo
  • Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
  • Cebolla blanca: 42.00 pesos el kilo
  • Penca de plátano: 26.00 pesos
  • Lechuga: 26.90 pesos la pieza

¿Qué carnes y mariscos tiene promoción?

En el caso de las carnes y mariscos, los que tienen descuento son:

  • Arrachera de res marinada: 180.00 pesos los 600 gramos
  • Alitas de pollo adobadas: 79.00 pesos el kilo
  • Chorizo de cerdo: 99.00 pesos los 500 gramos
  • Carne para hamburguesa: 120.00 pesos
  • Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
  • Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas
  • Pechuga de pollo con piel: 109.00 pesos la pieza
  • Carne deshebrada de cerdo: 70.00 pesos los 300 gramos

Otros productos que tienen descuento son:

  • Aceite vegetal 1-2-3: 40.00 pesos
  • Aceite de oliva Carbonell: 190.00 pesos
  • Café soluble Nescafé con caramelo: 149.00 pesos
  • Café molido Blasón: 310.00 pesos el kilo
  • Pan para hot dog: 41.00 pesos 8 piezas
  • Pam Bimbo Cero: 67.00 pesos
  • Leche evaporada: 21.00 pesos
  • Leche condensada: 26.00 pesos
  • Leche entera: 170.00 pesos la caja con 6 piezas
  • Yogurt griego Oikos sin azúcar: 85.00 pesos

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