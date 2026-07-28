Frutas y verduras con descuento en el Martes de Frescura de Walmart hoy 28 de julio

Para que ahorres un poco de dinero al armar tu súper en el Martes de Frescura de Walmart hay varias ofertas y promociones en frutas, verduras, carnes, mariscos y otros alimentos, aquí te compartimos la lista completa de los productos que tienen descuento.
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Frutas y verduras con descuento en Walmart
Estas son algunas frutas y verduras que tienen descuento en Walmart hoy:
- Pepino: 15.00 pesos el kilo
- Jitomate: 34.90 pesos el kilo
- Melón chino: 34.00 pesos el kilo
- Pera de Anjou: 48.00 pesos el kilo
- Mora azul: 59.00 pesos la charola con 170 gramos
- Manzana gala:49.90 pesos el kilo
- Durazno amarillo: 74.00 pesos el kilo
- Nectarina amarilla: 74.00 pesos el kilo
- Manzana granny: 53.00 pesos la bolsa con 1.3 kilos
- Zanahoria baby: 34.00 pesos los 340 gramos
- Champiñón entero: 34.00 pesos los 225 gramos
- Mango ataulfo: 42.00 pesos el kilo
- Mango paraíso: 16.40 pesos el kilo
- Mango manila: 42.00 pesos el kilo
- Sandía roja: 12.90 pesos el kilo
- Tuna blanca: 39.90 pesos el kilo
- Guanabana: 95.00 pesos el kilo
- Manzana granny: 40.00 pesos el kilo
- Papaya maradol: 40.00 pesos el kilo
- Cebolla blanca: 42.00 pesos el kilo
- Penca de plátano: 26.00 pesos
- Lechuga: 26.90 pesos la pieza
¿Qué carnes y mariscos tiene promoción?
En el caso de las carnes y mariscos, los que tienen descuento son:
- Arrachera de res marinada: 180.00 pesos los 600 gramos
- Alitas de pollo adobadas: 79.00 pesos el kilo
- Chorizo de cerdo: 99.00 pesos los 500 gramos
- Carne para hamburguesa: 120.00 pesos
- Carne de res deshebrada: 134.00 pesos los 300 gramos
- Medallones de atún aleta amarilla: 229.00 pesos 4 piezas
- Pechuga de pollo con piel: 109.00 pesos la pieza
- Carne deshebrada de cerdo: 70.00 pesos los 300 gramos
Otros productos que tienen descuento son:
- Aceite vegetal 1-2-3: 40.00 pesos
- Aceite de oliva Carbonell: 190.00 pesos
- Café soluble Nescafé con caramelo: 149.00 pesos
- Café molido Blasón: 310.00 pesos el kilo
- Pan para hot dog: 41.00 pesos 8 piezas
- Pam Bimbo Cero: 67.00 pesos
- Leche evaporada: 21.00 pesos
- Leche condensada: 26.00 pesos
- Leche entera: 170.00 pesos la caja con 6 piezas
- Yogurt griego Oikos sin azúcar: 85.00 pesos
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