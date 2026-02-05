El trámite gratuito en Jalisco para pagar menos de agua: ¿Quiénes aplican y cuáles son los requisitos?

Para las familias que residen en el Área Metropolitana de Guadalajara, el pago de servicios básicos representa una parte fundamental del presupuesto mensual. Sin embargo, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) cuenta con un esquema de apoyo social diseñado para proteger la economía de los grupos más vulnerables y es un trámite gratuito.

Si eres propietario de una vivienda en municipios como Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque o Tonalá, podrías ser elegible para una reducción significativa en tu tarifa anual. Este beneficio no es automático; requiere una gestión presencial sencilla que busca acreditar la situación del usuario para ajustar el cobro del servicio.

SIAPA: ¿Quiénes pueden acceder al descuento del agua?

El programa de beneficios del SIAPA está etiquetado como una "Aplicación de Beneficio" y está dirigido específicamente a ciudadanos que, por su condición social o de salud, requieren un apoyo directo en sus finanzas domésticas. El trámite es totalmente gratuito y puede ser gestionado por el interesado o un representante legal.

De acuerdo con la normativa vigente del organismo operador de agua, los perfiles que califican para este ajuste tarifario son:

Adultos mayores: Personas que tengan 60 años o más cumplidos.

Quienes hayan concluido su vida laboral y cuenten con la documentación que lo acredite. Personas con discapacidad: Usuarios que presenten alguna condición de discapacidad permanente.

Es importante destacar que el descuento se aplica sobre el inmueble donde reside el beneficiario, por lo que acreditar la propiedad o posesión legal de la casa es indispensable.

El beneficio es para ciudadanos que requieren un apoyo directo en sus finanzas domésticas.|Getty Images

Requisitos y documentos para el trámite

Para realizar la gestión con éxito en una sola visita, es crucial acudir con el expediente completo. El SIAPA solicita que todos los documentos se presenten en original y una copia simple. La falta de alguno de estos papeles impedirá que el ejecutivo de atención capture el descuento en el sistema.

La documentación requerida es la siguiente:

Identificación oficial vigente: Puede ser la credencial para votar (INE/IFE) o el pasaporte.

Puede ser la credencial para votar (INE/IFE) o el pasaporte. Recibo del SIAPA: Debe ser el último recibo y, muy importante, la cuenta debe estar al corriente de pago . Si hay adeudos previos, deberán liquidarse antes de solicitar el beneficio futuro.

Debe ser el último recibo y, muy importante, la cuenta debe estar . Si hay adeudos previos, deberán liquidarse antes de solicitar el beneficio futuro. Boleta Predial Vigente: Este documento es clave para acreditar jurídicamente la propiedad o posesión del inmueble ante el organismo.

Este documento es clave para acreditar jurídicamente la propiedad o posesión del inmueble ante el organismo. Documento probatorio de condición: Dependiendo del caso por el que solicitas el apoyo, deberás anexar: Credencial del INAPAM o INSEM (para tercera edad). Certificado o credencial de discapacidad. Documentación de jubilación o pensión. Acta de defunción del cónyuge (en caso de viudez).



El paso a paso en ventanilla: Una vez reunidos los documentos, el proceso es ágil:

Acude a la sucursal más cercana. Solicita una ficha de turno en la entrada. Entrega la documentación al ejecutivo para su cotejo. Recibe el recibo impreso con el beneficio ya aplicado.

Módulos de atención y horarios disponibles

El SIAPA ha habilitado múltiples centros operativos distribuidos estratégicamente en la zona metropolitana para evitar traslados largos. A continuación, te presentamos la lista de ubicaciones y sus horarios de operación.

En Guadalajara:

Centro Operativo González Gallo: Dr. Roberto Michel #461, col. San Carlos. Aclaracióno: Este módulo tiene un horario especial: Lunes, Miércoles y Viernes de 09:00 a 14:00 hrs.

Centro Operativo Sauz: Isla Banks #4090, col. El Sauz. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

Isla Banks #4090, col. El Sauz. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs). Centro Operativo Río Nilo: Mercedes Celis #930, col. Lomas del Nilo. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

Mercedes Celis #930, col. Lomas del Nilo. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs). Unidad Administrativa San Andrés: San Andrés y Chamizal S/N. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

San Andrés y Chamizal S/N. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs). Unidad Administrativa Prisciliano Sánchez (Oblatos): Circunvalación Oblatos S/N, esq. Artesanos. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

Circunvalación Oblatos S/N, esq. Artesanos. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs). Sucursal Fray Pedro: José Ma. Vigil #2494, col. Italia Providencia. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

En Zapopan:

Centro Operativo Ávila Camacho: Javier Mina #354, col. El Capullo. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

Javier Mina #354, col. El Capullo. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs). Unidad Administrativa Las Águilas: López Mateos #5100, esq. Cruz del Sur. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

López Mateos #5100, esq. Cruz del Sur. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs). Unidad Administrativa Basílica: Plaza las Américas S/N, Centro de Zapopan. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

Plaza las Américas S/N, Centro de Zapopan. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs). Unidad Administrativa El Curva: Boulevard Panamericano #300, col. Villas Belenes. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

En Tlaquepaque y Tonalá:

Unidad Administrativa Pila Seca (Tlaquepaque): Niños Héroes #9, esq. Donato Guerra. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

Niños Héroes #9, esq. Donato Guerra. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs). Sucursal Tonalá: Constitución #109, entre Hidalgo y Morelos. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

Constitución #109, entre Hidalgo y Morelos. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs). Sucursal Jalisco: Atotonilco El Alto #3, col. Jalisco. (Lun a Vie de 08:00 a 16:00 hrs).

Revisar tu recibo y aplicar a tiempo puede significar un ahorro importante en la economía familiar, especialmente ante los ajustes inflacionarios anuales.