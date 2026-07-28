Trayectoria EN VIVO del huracán Genevieve; se mantiene en categoría 4

Este martes 28 de julio el huracán Genevieve se mantiene en categoría 4 en su paso por el Pacífico mexicano, luego de que se degradó durante la tarde del lunes, provocando lluvias fuertes en la península de Baja California.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el ciclón actualmente se localiza a 830 kilómetros por hora al suroeste de Baja California Sur y mantiene rachas de viento de 270 kilómetros por hora.

🌀El #Huracán #Genevieve continúa como categoría 4 en la escala #SaffirSimpson. Se encuentra a 830 km al suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. Sus desprendimientos nubosos refuerzan la probabilidad de #Lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de #México 👇 pic.twitter.com/gx7YV33d3f — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 28, 2026

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Trayectoria EN VIVO del huracán Genevieve hoy martes 28 de julio

Así avanza el huracán Genevieve este martes:

Es importante mencionar que las autoridades mexicanas descartan que Genevieve toque tierra debido a que el ciclón continúa alejándose de las costas nacional.

“Debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones”, se pudo leer en el comunicado oficial de las autoridades.

Asimismo, se espera que durante el paso de este día el huracán se degrade a categoría 3, mientras sigue su curso en mar abierto; no obstante, las autoridades recuerdan que los huracanes pueden cambiar su trayectoria o velocidad en cualquier momento, por lo que es necesario estar al pendiente de la información oficial.

Estados con lluvias por el paso del huracán Genevieve en el Pacífico mexicano

De acuerdo al pronóstico de clima para este martes 28 de julio, las principales afectaciones son para Baja California Sur debido a los desprendimientos nubosos; sin embargo, no es la única entidad afectada.

También reciben las afectaciones del ciclón las entidades de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

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