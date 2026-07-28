EN VIVO: Carreteras con bloqueos por accidentes hoy 28 de julio

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) es la autoridad encargada de informar todo lo que ocurre en las carreteras del país y este día se reportan cierres por accidentes y obras, te decimos cuáles son las autopistas con afectaciones.

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Carreteras cerradas hoy

De acuerdo con el reporte, por condiciones climáticas se recomienda a los automovilistas disminuir su velocidad en la autopista Salina Cruz- La Ventosa.

También hay cierres por accidente en la autopista México-Puebla en el kilómetro 18 con dirección a CDMX.

En la autopista Acatzingo-Cd. Mendoza en el kilómetro 167 con dirección a Acatzingo hay reducción de carriles por choce.

La autopista Magdalena-Nogales en el kilómetro 120 con dirección a Magdalena registra cierre parcial debido a un choque de un tracto camión.

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