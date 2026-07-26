Puente peatonal en playa La Boquita, Colima, colapsa en plenas vacaciones de verano

Al menos dos personas resultaron lesionadas tras el colapso de un puente peatonal en la playa La Boquita, en Manzanillo, Colima, en medio de una tarde de recreación estas vacaciones de verano.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 25 de julio, donde colinda el mar, la playa de La Boquita y la Laguna Juluapan. Varios turistas se encontraban sobre el puente peatonal cuando la estructura se vino abajo.

El puente usualmente era usado por los vacacionistas como trampolín para caer en las aguas de la laguna.

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¿Cuál es el estado de salud de los lesionados por el colapso del puente peatonal?

Aunque varios vacacionistas resultaron con golpes solo dos presentaron heridas de consideración, por lo que fueron atendidos por elementos de Protección Civil. Uno de ellos fue trasladado a un hospital, donde posteriormente se reportó que se encontraba fuera de peligro.

Vacaciones del terror...



El colapso de un puente en la Laguna Juluapan, en Manzanillo, #Colima, dejó varias personas lesionadas mientras utilizaban la estructura para lanzarse al agua.



De acuerdo con Protección Civil, dos personas requirieron atención médica y una fue… pic.twitter.com/Qhnk45v5Tw — adn Noticias (@adnnoticiasmx) July 26, 2026

¿Cuándo fue construido el puente de playa La Boquita?

De acuerdo con información que dio a conocer la Unidad Municipal de Protección Civil, el puente de la playa La Boquita fue construido en 2017 y desde que comenzó su construcción se registraron algunas fallas.

“Este puente, reconstruido en 2017, colapsó por falla en el cálculo de carga desde su ejecución”, apuntó.

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