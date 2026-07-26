INE abrió vacantes en Baja California con salario de 22 mil pesos; estos son los requisitos

¿Buscas empleo? El Instituto Nacional Electoral (INE) abrió una vacante en Baja California para el puesto de Abogado Fiscalizador y tiene un salario neto mensual de 22 mil 343 pesos.

La fecha límite para aplicar a la oportunidad labora en el Junta Local Ejecutiva en el estado de Baja California es el viernes 31 de julio de 2026.

INE Baja California La vacante es para el puesto de Abogado Fiscalizador (Captura de pantalla | Sitio web INE)

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Requisitos para aplicar al puesto de Abogado Fiscalizador en el INE Baja California

Si te interesa aplicar a esta vacante, entonces toma en cuenta los siguientes requisitos que se piden:

Licenciatura en Derecho

Experiencia laboral de un año en puestos de apoyo operativo en áreas de auditoria o temas legales

en puestos de apoyo operativo en áreas de auditoria o temas legales Conocimiento en equipo de oficina, Office y normatividad electoral

Además, debes tener ciudadanía mexicana o permiso de residencia, contar con INE vigente, no haber sido candidato, militante o presidente de partido político en los últimos tres años, así como no tener condena por alguno delito a menos que hubiese sido de carácter culposo.

¿Qué documentos necesito para aplicar a las vacantes del INE?

En caso de que cumplas con los requisitos del INE, entonces estos son los documentos que debes de presentar ante las autoridades:

Currículum vitae actualizado por el formato que pide el INE

por el formato que pide el INE Comprobante de estudios (título o cédula profesional)

(título o cédula profesional) CURP

RFC

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Carta declaratoria de decir la verdad

Asimismo, debes de acreditar la evaluación curricular, exámenes, pruebas psicométricas y entrevistas correspondientes para seguir avanzando en el proceso de contratación.

Paso a paso para aplicar a la vacante del INE en Baja California

Los documentos los debes de entregar personalmente en la Junta Local Ejecutiva del estado de Baja California, la cual se ubica en avenida Reforma 777, colonia Zona Centro Primera Sección, CP 21100, en Mexicali.

El horario de atención es de 09:00 a 14:00 horas (tiempo local) y te tienes que dirigir con el licenciado Edgar Gerardo Rivera Saucedo. En caso de ser aprobado, recibirás una notificación vía correo electrónico.

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