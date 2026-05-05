Los beneficiarios de las Pensiones del Bienestar recibirán el depósito del bimestre correspondiente a mayo-junio y lo harán a través de la tarjeta del programa.

Se trata del tercer depósito para los beneficiarios de los programas Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Mujeres Bienestar, Personas con Discapacidad y Madres Trabajadoras.

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¿Qué días depositarán las Pensiones Bienestar?

Lunes 4 de mayo: A

Martes 5 de mayo: B

Miércoles 6 de mayo: c

Jueves 7 de mayo: C

Viernes 8 de mayo: D, E, F

Lunes 11 de mayo: G

Martes 12 de mayo: G

Miércoles 13 de mayo: H, I, J, K

Jueves 14 de mayo: L

Viernes 15 de mayo: M

Lunes 18 de mayo: M

Martes 19 de mayo: N, Ñ, O

Miércoles 20 de mayo: P, Q

Jueves 21 de mayo: R

Viernes 22 de mayo: R

Lunes 25 de mayo: S

Martes 26 de mayo: T, U, V

Miércoles 27 de mayo: W, X, Y y Z

¿Cuáles son los requisitos?

Al contar con la Tarjeta del Banco del Bienestar, los beneficiarios solo deben acudir al cajero para retirar su dinero, o bien, pasar a ventanilla y presentar su identificación oficial y digitar su código (PIN).

¿De cuánto es el depósito de mayo-junio?

Los montos que recibirán los beneficiarios en sus tarjetas son los siguientes:

Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores : 6 mil 400 pesos

: 6 mil 400 pesos Pensión Mujeres Bienestar : 3 mil 100 pesos

: 3 mil 100 pesos Pensión de Personas con Discapacidad : 3 mil 300 pesos

: 3 mil 300 pesos Apoyo a Madres Trabajadoras: Mil 650 pesos

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