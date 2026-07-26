Caso Dafne Zapata: Detienen a Estrellita “N” y Jorge Luis “N”, instructora y director de la academia militar de Tamaulipas

La investigación del caso por la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que falleció durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, entró en una nueva etapa luego de la detención de Estrellita Mora, una de las instructoras vinculadas con las actividades del plantel.

Asimismo, también se detuvo a Jorge Luis Ponce, identificado como el director de la academia militar.

Los arrestos ocurren mientras la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta una carpeta de investigación por presunto feminicidio, luego de la muerte de la menor ocurrida el pasado 16 de julio de 2026.

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¿Quién es Estrellita Mora? Detenida por el caso Dafne

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, Estrellita Mora formaba parte del personal relacionado con las actividades de la Academia Militarizada Doenitz.Su detención, forma parte de las diligencias que buscan esclarecer las circunstancias en las que murió Dafne durante el campamento.

Hasta el momento, la Fiscalía no informado públicamente los delitos específicos que se le imputan, por lo que será el desarrollo del proceso judicial, el que determine su situación legal.

¿Cómo avanza la investigación del caso Dafne?

En día recientes, el fical de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó que las investigaciones permitieron reconstruir el contexto en el que ocurrieron los hechos, aunque evitó revelar mayores detalles para no afectar el debido proceso.

Detienen a Yanina “N”, presunta implicada en el caso de Dafne

Durante la mañana del jueves 23 de julio se informo acerca de la detención de Yanina “N”, presunta implicada en el caso de Dafne Zapata. Se sabe que Yanina, de 18 años, trabajaba en la academia como auxiliar del área femenil en la Academia Militarizada Doenitz y se presume que habría estado presente cuando el estado de salud de Dafne empeoró. Ella permanece bajo resguardo policial y se esperan más detalles acerca de su situación legal.

El gobierno federal señaló que este tipo de academias militarizadas no dependen de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), sino de autoridades estatales, por lo que corresponde el Gobierno de Tamaulipas, supervisar su funcionamiento e investigar lo ocurrido.

Familia de Dafne Zapata exige justicia

Los familiares de Dafne sostienen que la adolescente no murió por un accidente, sino que presuntamente fue víctima de agresiones durante su estancia en el campamento.

La madre de Dafne Zapata Qunitos ha encabezado diversas manifestaciones para exigir que se castigue a todos los responsables. Con la detención de Estrellita, el caso Dafne entra en una nueva etapa judicial; sin embargo, la investigación continua y las autoridades deberán determinar si existen más personas involucradas y cuál fue su grado responsabilidad en la muerte de Dafne.

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