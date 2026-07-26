Durante la mañana de este domingo 26 de julio, en Ciudad Madero, Tamaulipas, se registró el descarrilamiento de un carro tanque cargado con gasolina en las vías del tren.

El saldo preliminar, indica que no hubo personas lesionadas ni un riesgo inmediato de explosión, aunque el accidente provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia.

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Movilización de cuerpos de emergencia en Ciudad Madero

Mediante un comunicado, el gobierno de la demarcación informó sobre el descarrilamiento del carro tanque ferroviario en la colonia Ferrocarrilera Talleres, lo que provocó la activación de los protocolos de atención y prevención.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil, Bomberos de Ciudad Madero, Tránsito Municipal, Servicios Médicos, Centro Regional de Emergencias, Petróleos Mexicanos, Seguridad Física de PEMEX, ENGY y el resto de las instancias competentes.

“De acuerdo con la evaluación realizada hasta el momento, el carro tanque no presenta fisuras ni derrame del combustible que transporta”, se puede leer en el comunicado publicado por el Gobierno de Ciudad Madero.

“Las maniobras de trasvase iniciarán una vez que arribe el personal especializado en materiales peligrosos y el equipo técnico responsable de realizar el procedimiento, conforme a los protocolos de seguridad establecidos”, sentencia la publicación.

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Autoridades atienden reporte de accidente de transporte de carga en calle España con calle Aduana en la colonia Ferrocarrilera de Madero.



📍Ubicación: https://t.co/oKnIsRxa4F



La vialidad se encuentra parcialmente obstruida. Se recomienda… pic.twitter.com/sHlBjMYFmS — Vocería de Seguridad Tamaulipas (@VoceriaSegTamps) July 26, 2026

Perímetro de seguridad en Ciudad Madero tras descarrilamiento

Durante los hechos, las autoridades de Ciudad Madero colocaron un perímetro de seguridad mientras los especialistas evaluaban las condiciones para poder mover el combustible de forma segura y retirar la unidad.

Las autoridades realizaron las maniobras correspondientes y se exhortó a la población de evitar la zona y atender cualquier indicación del personal de emergencia.

Ricardo Aguirre, director de Protección Civil de Ciudad Madero, había informado que no era necesaria la evacuación preventiva, sin embargo, se realizó únicamente durante las maniobras de trasvase; no se especificó el número de viviendas afectadas.

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