Pensión Bienestar 2026: qué hacer si recibes el mensaje de texto sobre “actualización de datos”

Autoridades señalaron que gran parte de los estafadores se hacen pasar por trabajadores de la institución federal.

Autoridades señalaron que gran parte de los estafadores se hacen pasar por trabajadores de la institución federal. | Diy13/Getty Images

En las últimas semanas, beneficiarios de la Pensión para el Bienestar han reportado la recepción de mensajes de texto en los que se les pide “actualizar sus datos”, una situación que ha generado preocupación, especialmente tras los depósitos más recientes del programa.

Autoridades como el Banco del Bienestar han advertido que este tipo de contactos no forman parte de los canales oficiales y suelen estar relacionados con intentos de fraude que buscan obtener información personal o bancaria de los usuarios.

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¿Son oficiales los mensajes para actualizar datos?

De acuerdo con las autoridades, los programas sociales no solicitan información sensible mediante SMS, llamadas o aplicaciones de mensajería. Los avisos legítimos únicamente informan sobre fechas de pago, entrega de tarjetas o trámites, sin pedir datos personales.

Además, se ha detectado que algunas personas se hacen pasar por personal del banco o del programa para ofrecer supuestos beneficios, como préstamos o apoyos adicionales, o para justificar solicitudes de datos bajo el argumento de una “actualización” tras fallas o supuestos incidentes.

Recordatorio: las beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar que estaban por cumplir o ya tenían 65 años no tuvieron que registrarse otra vez.

Su pase a Adultos Mayores se contempló de forma automática, sin acudir a la incorporación de abril 2026.

https://t.co/KOZ3XQMouz pic.twitter.com/XbgQmWET79 — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) April 6, 2026

Qué hacer si recibes un mensaje sospechoso

Ante este tipo de situaciones, la institución recomienda actuar con precaución y seguir estas medidas:

Evitar responder mensajes de números desconocidos

No compartir datos personales, bancarios o el NIP

No ingresar a enlaces enviados por SMS o aplicaciones

Eliminar el mensaje y bloquear el número

Verificar la información únicamente en canales oficiales

También es posible reportar cualquier intento de fraude a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64, o acudir directamente a una sucursal para resolver dudas.

Cómo identificar posibles fraudes

Existen señales comunes que pueden ayudarte a detectar este tipo de engaños:

Mensajes con errores o redacción poco clara

Solicitudes urgentes para evitar perder el apoyo

Promesas de créditos, préstamos o beneficios extra

Petición de fotografías de documentos o tarjetas

Contacto desde números no oficiales

Información que no aparece en páginas o redes verificadas de la Secretaría del Bienestar

Las autoridades reiteran que el Banco del Bienestar no ofrece créditos ni solicita datos personales por estos medios, por lo que cualquier mensaje con estas características debe considerarse sospechoso.

Ante cualquier duda, la recomendación es consultar únicamente fuentes oficiales o acudir de manera presencial, con el fin de proteger la información y evitar afectaciones económicas.

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