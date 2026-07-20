Canícula: Nuevo León emite recomendaciones oficiales para cuidarse del calor extremo

La Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León emitió un paquete de recomendaciones oficiales para prevenir golpes de calor e incendios forestales ante la llegada de la canícula a la entidad.

Las medidas preventivas buscan proteger la salud pública frente a temperaturas superiores a los 37 grados.

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¿Cuáles son las recomendaciones oficiales que anunció Nuevo León ante la llegada de la canícula?

El secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, advirtió que el cambio climático volvió más intensas las altas temperaturas en Monterrey. A través de las líneas 911 y 070, los ciudadanos pueden reportar incendios o emergencias médicas por calor.

Los consejos de prevención y las reglas del estado incluyen distintas acciones de prevención:

El Decreto de Veda para el Uso de Fuego prohíbe fogatas, quemas de basura, globos de cantoya y pirotecnia en lotes baldíos o áreas verdes.

prohíbe fogatas, quemas de basura, globos de cantoya y pirotecnia en lotes baldíos o áreas verdes. El C5 Ambiental monitorea las 24 horas la calidad del aire y el clima para emitir avisos oportunos a la población.

monitorea las 24 horas la calidad del aire y el clima para emitir avisos oportunos a la población. Las autoridades ambientales piden evitar tirar basura, vidrios o colillas de cigarro en zonas forestales para prevenir incendios.

¿Qué es la canícula y cómo afecta el clima en Monterrey durante este periodo?

El fenómeno meteorológico se caracteriza por un periodo de aproximadamente 40 días de calor abrasivo que inicia a mediados de julio y concluye a finales de agosto. La disminución drástica de lluvias ocurre porque los vientos alisios soplan con fuerza desde el Este e impiden la formación de nubes sobre el océano. Su nombre posee un origen astronómico asociado a la constelación del Can Mayor y a la estrella Sirio, conocida históricamente como “La Abrasadora”.

Las condiciones climáticas durante este periodo en el territorio neoleonés registran las siguientes variaciones de temperatura:

El calentamiento del aire genera cifras superiores a los 37 grados Celsius con cielos predominantemente despejados.

genera cifras superiores a los 37 grados Celsius con cielos predominantemente despejados. La falta de precipitaciones afecta directamente a la zona metropolitana de Monterrey junto con otras entidades del noreste y sur del país.

afecta directamente a la zona metropolitana de Monterrey junto con otras entidades del noreste y sur del país. El incremento del calor ocurre pocas semanas después del solsticio de verano, aumentando el riesgo de deshidratación.

¿Qué indicaciones difundió Protección Civil de Nuevo León para grupos vulnerables y mascotas?

El director de Protección Civil de Nuevo León, Erik Cavazos Cavazos, coordinará brigadas de auxilio e hidratación para proteger a niñas, niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Las corporaciones estatales mantendrán monitoreo continuo durante las horas de mayor impacto térmico.

Los lineamientos de resguardo para la ciudadanía y los animales de compañía establecen las siguientes acciones clave:

La radiación solar extrema obliga a evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas.

obliga a evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas. La protección personal exige ropa ligera de colores claros, uso de gorra o sombrero y consumo constante de agua.

exige ropa ligera de colores claros, uso de gorra o sombrero y consumo constante de agua. El cuidado de mascotas requiere brindarles espacios ventilados con sombra, agua fresca ilimitada y la prohibición absoluta de dejarlas dentro de vehículos estacionados.

Las acciones preventivas de la dependencia buscan reducir hospitalizaciones por golpe de calor y proteger la fauna doméstica en el estado.

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