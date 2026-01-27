Cambio de horario en Nuevo León 2026: ¿Cuándo cambia la hora y se adelantan o atrasan los relojes?

La Ley de los Husos Horarios establece que el cambio de horario en Nuevo León ocurrirá únicamente en el municipio de Anáhuac el próximo 8 de marzo de 2026. Desde 2022 ya no se toca el reloj en la mayor parte de México, incluyendo la capital del estado Monterrey.

Para los habitantes de la zona fronteriza que deben sincronizarse con Estados Unidos, los relojes se adelantarán una hora el segundo domingo de marzo

¿En qué fecha se modifica la hora en Nuevo León y qué municipios adelantan el reloj?

El Diario Oficial de la Federación confirma que el ajuste de los relojes para este 2026 solo se aplicará en la franja norte para mantener la operatividad binacional. Mientras que Monterrey y el resto del estado permanecen con un horario fijo, en el municipio de Anáhuac se debe adelantar el reloj una hora a las 2:00 a.m. del domingo 8 de marzo.

horario de verano

Esta medida excepcional permite que las actividades comerciales no se vean interrumpidas por el desfase con la Unión Americana. El calendario estacional para las regiones que aún modifican su hora queda definido de la siguiente manera:

Horario de verano : Inicia el segundo domingo de marzo (8 de marzo), momento en el que es necesario adelantar el reloj una hora.

Inicia el segundo domingo de marzo (8 de marzo), momento en el que es necesario una hora. Horario de invierno: Comienza el primer domingo de noviembre (1 de noviembre), fecha en la que se debe atrasar el reloj una hora.

Comienza el primer domingo de noviembre (1 de noviembre), fecha en la que se debe una hora. Municipios fronterizos: Además de Anáhuac en Nuevo León, el ajuste aplica en localidades de Coahuila como Piedras Negras y en Tamaulipas como Nuevo Laredo.

La sincronización es fundamental para los trabajadores y transportistas que cruzan diariamente hacia ciudades como Laredo, Texas.

En el caso de Baja California, el cambio de horario se aplica de manera integral en toda la entidad. Por el contrario, en Chihuahua y Tamaulipas, la medida se limita exclusivamente a los municipios que colindan directamente con el territorio estadounidense.

¿Por qué Monterrey y el centro de México ya no cambian de horario?

El Gobierno de México eliminó el horario de verano generalizado tras determinar que no generaba ahorros energéticos significativos y afectaba el bienestar de la población. Debido a esta reforma de 2022, las zonas metropolitanas como la de Monterrey mantienen el mismo huso horario durante los 365 días del año.

Los sectores que sí conservan la transición horaria lo hacen para evitar afectaciones en los siguientes rubros:

Cruces fronterizos: Facilita la logística en las aduanas y el tránsito de mercancías pesadas.

Facilita la logística en las aduanas y el tránsito de mercancías pesadas. Mercados financieros: Alinea las operaciones bancarias con las bolsas de valores de Estados Unidos.

Alinea las operaciones bancarias con las bolsas de valores de Estados Unidos. Conectividad aérea: Permite una mejor coordinación en los itinerarios de vuelos internacionales.

El falso horario de verano toma por sorpresa a los capitalinos

Es recomendable que la población fuera de la franja fronteriza verifique la configuración de sus teléfonos inteligentes. En algunos casos, los dispositivos pueden realizar un cambio automático erróneo, por lo que se sugiere desactivar la opción de "Ajuste automático de zona horaria" para evitar confusiones en las actividades programadas este 2026.