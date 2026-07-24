Es oficial en Jalisco: Tlaquepaque confirmó qué ocurrirá con la tarifa del agua en 2027

El recibo del agua es uno de los gastos fijos que las familias de Jalisco deben cubrir cada mes. Sin embargo, y en el caso del municipio de Tlaquepaque, esta tarifa se mantendrá sin cambios durante el siguiente año.

De acuerdo con el Gobierno de San Pedro Tlaquepaque, el proyecto de Ley de Ingresos contempla cero incremento en las tarifas del agua potable. Pese a lo anterior, la propuesta todavía no es definitiva, pues fue enviada a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto para su revisión.

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¿Subirá la tarifa del agua en Tlaquepaque durante 2027?

Durante una reciente sesión de Cabildo, el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque presentó la propuesta para mantener sin aumento las tarifas del agua potable durante 2027. Si el proyecto avanza sin cambios, este servicio quedará fuera del ajuste general de 4% previsto para otros cobros municipales.

Esto no significa que el agua será gratuita ni que todas las personas pagarán lo mismo. El monto del recibo seguirá dependiendo de varios factores, entre ellos:

El tipo de servicio contratado

El uso habitacional, comercial o industrial

El consumo registrado

La modalidad de cuota fija o servicio medido

Los adeudos, recargos o descuentos aplicables

En otras palabras, la medida busca conservar las tarifas base durante el próximo año, aunque el pago final podrá variar según cada cuenta.

¿Por qué se habla de un aumento general de 4%?

El proyecto de Ley de Ingresos de Tlaquepaque contempla una actualización general de 4% respecto de 2026. Este ajuste podría aplicarse a distintos impuestos, derechos y servicios municipales, pero no alcanzaría las tarifas del agua potable.

De acuerdo con el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, la propuesta estima ingresos por 4 mil 8 millones 326 mil 906 pesos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2027. Estos recursos provendrían de conceptos como:

Impuestos municipales

Derechos y contribuciones

Productos y aprovechamientos

Participaciones federales y estatales

Transferencias y subsidios

Venta de bienes y servicios

Financiamientos autorizados

La cifra representa una estimación de lo que podría recaudar el municipio durante todo el año, por lo que no se trata de recursos que ya estén disponibles.

¿La tarifa del agua para 2027 ya está aprobada?

Durante la Vigésima Quinta Sesión Ordinaria de Cabildo, el pleno aprobó enviar el proyecto a la Comisión Edilicia de Hacienda, Patrimonio y Presupuesto. A partir de ahora, la propuesta deberá avanzar por las siguientes etapas:

Revisión y posibles cambios en la comisión

Elaboración del dictamen

Discusión y votación en el pleno del Ayuntamiento

Envío al Congreso del Estado de Jalisco

Revisión y aprobación por parte de las y los diputados

La legislación de Jalisco establece que las leyes de ingresos municipales deben ser aprobadas por el Congreso estatal. Por lo tanto, el cero incremento en las tarifas del agua aún podría modificarse antes de quedar firme.

La iniciativa fue presentada por la presidenta municipal, Laura Imelda Pérez Segura. Según el Ayuntamiento, el proyecto busca fortalecer las finanzas municipales para mantener y mejorar los servicios públicos durante 2027.

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