Después de días de estar en medio de la polémica, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la suspensión provisional de la entrega de documentación para inscripción, programada para el lunes 27 de julio.

Según informó la propia UNAM, esta medida tiene como objetivo salvaguardar la certeza para todas las personas que participaron en el proceso de ingreso para el Ciclo Escolar 2026-2027.

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La UNAM informa la suspensión provisional de las inscripciones para el primer ingreso a las licenciaturas > https://t.co/edzkILyfuN pic.twitter.com/oV6Yewtfe6 — UNAM (@UNAM_MX) July 25, 2026

UNAM se pronuncia tras polémicos resultados en examen de admisión

En el mismo comunicado, la UNAM detalló que la Comisión Técnica de expertas y expertos (convocados por el rector Leonardo Lomelí Vanegas) revisarán el desarrollo del concurso de selección.

“Se informará oportunamente, a través de los medios oficiales, las determinaciones que adopten las autoridades universitarias competentes respecto de la continuidad del proceso de ingreso al ciclo escolar 2026-2027/1”, señalaron en la publicación.

Además, la UNAM enfatizó en velar por la integridad y la honestidad académica, actuando en todo momento con la misión de ser un ejemplo de respeto a las normas y procesos previamente establecidos.

“La UNAM reitera, como siempre lo ha hecho, su compromiso con la transparencia institucional y la protección del derecho de acceso a la educación en condiciones de igualdad para todos los aspirantes”, sentencia el comunicado.

¿Qué pasó con el examen de admisión de la UNAM?

Al conocerse los resultados, se exhibieron anomalías como puntajes perfectos en carreras como Medicina (una de las más solicitadas).

Y es que una de las principales críticas que recibió la UNAM fue el aplicar el examen de forma remota, lo que podría llevar a malas prácticas por parte de los aspirantes.

Ante dicha situación, la máxima casa de estudios publicó un comunicado en el que señalaron: “Se detectaron algunas acciones contrarias a la convocatoria y a la normatividad universitaria, incluidas aquellas que podrían configurarse como prácticas ilegales”.

“La UNAM actuará en todo momento y de manera enérgica contra quien atente contra el debido funcionamiento de las tareas universitarias y reitera su compromiso con la integridad y la honestidad académicas como principios rectores de las tareas de la Institución”, finalizó el comunicado.

Esto provocó un debate en redes sociales al expresar su inconformidad señalando posibles filtraciones del examen, acceso a servicios que aseguraban un lugar y/o trampas al ser aplicado en línea.