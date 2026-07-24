El Mayo Zambada no iría a la cárcel de “El Chapo”; juez recomienda prisión médica en EU

Luego de que Ismael “El Mayo” Zambada fuera sentenciado a cadena perpetua en una corte federal de Brooklyn, surgió un posible nuevo lugar donde cumplirá el resto de su condena.

Aunque muchos esperaban que fuera enviado a una prisión de máxima seguridad como la donde permanece Joaquín “El Chapo” Guzmán, el juez Brian M. Cogan recomendó que la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos (BOP) valore trasladarlo a un centro penitenciario, ¿tendrá atenciones especiales?

Conferencia de la Fiscalía de EUA sobre la culpabilidad de "El Mayo" Zambada La fiscal general de Estados Unidos da detalles sobre la culpabilidad de "El Mayo" Zambada, exnarcotrafiente y cofundador del Cártel de Sinaloa. (Reuters)

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¿Por qué “El Mayo” Zambada podría ir a una prisión médica?

La recomendación quedó asentada en la sentencia emitida por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, en donde la defensa de Ismael Zambada García, de 76 años, argumentó que el exlíder del Cártel de Sinaloa padece diversas enfermedades relacionadas con su edad y requiere atención médica permanente.

Por ello, sus abogados solicitaron que no fuera enviado a una prisión de máxima seguridad, sino a un centro penitenciario equipado para brindar tratamiento médico continuo.

El juez Brian Cogan respaldó esa petición únicamente como una recomendación, señalando que la Federal Bureau of Prisons (BOP) deberá considerar su estado de salud al momento de asignarle el penal donde cumplirá la condena.

La defensa insistió en que la petición no busca un trato preferencial, sino garantizar que Zambada permanezca en un entorno con las condiciones médicas necesarias para atender sus padecimientos.

La decisión definitiva corresponde exclusivamente a esa agencia federal.

¿En qué prisiones “El Mayo” Zambada pidió cumplir su condena?

En un escrito presentado ante el juez Brian Cogan, los abogados de “El Mayo” propusieron tres centros penitenciarios federales especializados en atención médica:

• FMC Butner, Carolina del Norte.

• FMC Rochester, Minnesota.

• MCFP Springfield, Missouri.

Según la defensa, estos complejos cuentan con infraestructura médica adecuada para internos de edad avanzada y con enfermedades crónicas.

Ismael "El Mayo" Zambada Ismael "El Mayo" Zambada, líder del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable de narcotráfico en Nueva York. Fue detenido en Texas en 2024 tras un supuesto engaño y enfrenta cadena perpetua. (Reuters)

Fiscalía quería que fuera enviado a la prisión de “El Chapo”

La Fiscalía estadounidense manifestó su desacuerdo con la petición de la defensa y sostuvo que “El Mayo” aún mantiene influencia dentro del crimen organizado.

Por ello, los fiscales plantearon que fuera recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, donde actualmente cumple condena Joaquín “El Chapo” Guzmán, al considerar que representa un riesgo para la seguridad pública.

¿Quién es “El Mayo” Zambada?

Ismael “El Mayo” Zambada García fue uno de los fundadores y principales líderes del Cártel de Sinaloa, organización criminal dedicada durante décadas al tráfico internacional de drogas.

Durante años fue considerado uno de los narcotraficantes más buscados por Estados Unidos hasta su captura en julio de 2024.

El 20 de julio de 2026, una corte federal de Brooklyn lo condenó a cadena perpetua, además del decomiso de 15 mil millones de dólares, luego de declararse culpable de diversos delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

¿De qué delitos fue declarado culpable “El Mayo” Zambada?

En la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Zambada aceptó su responsabilidad por diversos delitos, entre ellos:

• Conspiración para traficar drogas.

• Participación en una empresa criminal continua.

• Delincuencia organizada (RICO).

• Tráfico internacional de cocaína.

• Tráfico de fentanilo.

• Lavado de dinero.

• Uso de armas de fuego para promover actividades del narcotráfico.

Además, “El Mayo” Zambada en Texas enfrenta un proceso relacionado con conspiración para cometer homicidio en el extranjero, narcotráfico y lavado de dinero.

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