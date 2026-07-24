El valle de viñedos a una hora y 40 minutos de Tijuana donde una cata de vino te sale desde 87 pesos

El Valle de Guadalupe, la zona vitivinícola más importante de México, se ubica en Baja California, a aproximadamente 125 km de Tijuana, un trayecto aproximado de alrededor de 1 hora con 40 minutos en auto. Ahí se concentra la mayor parte de la producción de vino del país, repartida en decenas de viñedos con estilos muy distintos entre sí y se puede visitar sin gastar demasiado.

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¿Cuánto cuesta una cata de vino en el Valle de Guadalupe?

Probar vino en las distintas bodegas del valle no requiere un presupuesto elevado, pero los valores dependen del viñedo y del tipo de experiencia elegida.

Hay opciones desde $87 pesos por tres vinos, que pueden llegar hasta $690 pesos si se incluye comida en la experiencia. Para quienes buscan algo más exclusivo, existen bodegas premium con catas desde $750 pesos.

Para quienes prefieren una alternativa más completa, también existen tours organizados que incluyen transporte, guía y visita a varias bodegas.

¿Qué hay para hacer en el Valle de Guadalupe además de las catas de vino?

El Valle de Guadalupe, en Baja California, se extiende sobre 66,000 hectáreas, a 335 metros sobre el nivel del mar, entre distintas comunidades de la región. Allí, más de 120 bodegas operan a lo largo de la llamada Ruta del Vino.

Además de las bodegas, este destino cercano a Tijuana cuenta con restaurantes de alto nivel: actualmente, cinco establecimientos gastronómicos cuentan con estrella Michelin, y los precios siguen siendo más accesibles que los de otros destinos vitivinícolas reconocidos internacionalmente.

Otras actividades para realizar en el lugar son:

Visitar un museo dedicado a la vid y el vino

dedicado a la vid y el vino Observación de estrellas

Fiesta de los viñedos en flor (junio)

(junio) Paseo a caballo por los viñedos

por los viñedos Recorrido en vehículo todo terreno (ATV)

(ATV) Temazcales, masajes y tratamientos de spa

El evento más importante del calendario son las Fiestas de la Vendimia, que en 2026 se celebrarán del 5 al 10 de agosto.

Finalmente, cabe destacar que la primavera (abril-mayo) y el otoño (octubre-noviembre) se consideran las mejores épocas para visitar el valle. El verano concentra la cosecha, los festivales y el mayor número de visitantes, mientras que en invierno, aunque los viñedos se ven sin hojas, es posible recorrer el valle con más tranquilidad y precios más bajos.

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