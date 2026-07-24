Apagón eléctrico CFE de 12 horas; zonas afectadas este 25 de julio y horarios

Este sábado 25 de julio de 2026 habrá un apagón eléctrico CFE en Puebla, tendrá una duración de 12 horas, por lo que se pide a la población tomar precauciones para reducir las afectaciones.

El corte de luz de hoy se debe a trabajos de mejora en su infraestructura o daños causados por las inclemencias climáticas.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Apagón eléctrico CFE: ¿Dónde y en qué horario?

El apagón masivo del sábado ocurrirá en un horario de 06:00 a 18:00 horas, bajo el argumento de la empresa estatal de realizar reparaciones preventivas en la infraestructura eléctrica local.

Fecha de afectación: Sábado 25 de julio.

Duración total: 12 horas continuas.

Ubicación: Totalidad de las comunidades en el municipio de Tlacuilotepec .

. Motivo técnico: Sustitución de postes de madera con deterioro en la línea de transmisión Tihuatlán Dos (THD) 73300 (IXH) Ixhuatlán.

Tlacuilotepec se localiza en la Sierra Norte de Puebla, en una zona montañosa que colinda con el estado de Veracruz.

Apagón eléctrico CFE (CFE.)

La empresa indicó que, si las maniobras concluyen antes del horario previsto, el servicio será restablecido de inmediato y sin previo aviso. También advirtió que, en caso de lluvias intensas o tormentas que representen un riesgo para el personal, las labores serán suspendidas y reprogramadas.

Ante el apagón eléctrico de CFE este sábado 25 de julio, se recomienda:

Desenchufar todos los aparatos electrónicos para evitar daños cuando vuelva la energía.

Dejar una sola luz encendida para saber cuándo regresa la electricidad.

Usar linternas o lámparas a pila y evitar velas para prevenir incendios.

Ahorrar batería en el celular usando modo de bajo consumo.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.