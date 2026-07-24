Genevieve, el poderoso huracán categoría 3 que se formará frente a México

Genevieve promete poner a los habitantes de las costas mexicanas con los pelos de punta, ya que según los pronósticos se prevé que sea un huracán y no uno cualquier sino uno categoría 3, es decir, un fenómeno natural con capacidad sumamente destructiva.

La tormenta tropical Genevieve se formó a partir de la depresión Siete-E y de acuerdo con los pronósticos, llegará a ser un poderoso huracán categoría 3 en el océano Pacífico.

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¿Cuándo se convertirá Genevieve en huracán?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) tiene pronosticado que Genevieve se convierta en huracán el domingo 26 de julio y tenga la siguiente evolución:

Huracán categoría 1: 26 de julio a las 6:00 horas

Huracán categoría 2: 26 de julio a las 18:00 horas

Huracán categoría 3: 27 de julio a las 6:00 horas

Huracán categoría 2: 29 de julio a las 6:00 horas

Al ser un ciclón tropical, su intensificación podría ser mayor o menor dependiendo la temperatura del mar y las condiciones meteorológicas como el viento.

¿Qué tan poderoso es un huracán categoría 3?

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, los huracanes categoría 3 son “devastadores” y cuando uno toca tierra provoca que el suministro de electricidad y agua sea interrumpido por varios días o incluso semanas. Arranca árboles de raíz, deja daños en el tejado de las casas y ocasiona severas inundaciones.

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