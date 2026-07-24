Es oficial: el nuevo Foro Querétaro avanza al 25% y confirman el mes del 2026 en que estará listo

El nuevo Foro Querétaro, ubicado en la Delegación Santa Rosa Jáuregui, registra un avance del 25 por ciento en su rehabilitación. El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, presentó personalmente el estado de la obra, que busca recuperar un espacio público que permaneció abandonado durante años.

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¿Qué actividades tendrá el nuevo Foro Querétaro en Santa Rosa Jáuregui?

El proyecto contempla un recinto multifuncional pensado para más de 10 mil personas, con espacio para:

Deportes como voleibol, básquetbol y fútbol siete.

como voleibol, básquetbol y fútbol siete. Conciertos y espectáculos artísticos.

artísticos. Actividades culturales para la comunidad.

Las autoridades municipales señalan que se dará prioridad a los vecinos de Santa Rosa Jáuregui para el uso de estas actividades deportivas y culturales. Según el funcionario, el objetivo es convertir el predio en “el centro de entretenimiento, arte, deporte, cultura y espectáculos más grande de la ciudad".

El gobierno local sostiene que, una vez terminado, este espacio en Querétaro también buscará impulsar el turismo y la actividad comercial en la zona, con posibles beneficios para los prestadores de servicios de Santa Rosa Jáuregui.

¿Cómo avanzan las obras y cuándo estará listo el Foro Querétaro?

Actualmente, la obra se encuentra en la etapa de cimentación, el refuerzo de las estructuras metálicas ya existentes y la colocación de la nueva estructura que sostendrá el techo del foro. De acuerdo con lo informado por el municipio, la conclusión de los trabajos está prevista para noviembre de 2026.

Para esta rehabilitación, el Municipio de Querétaro destina una inversión de 138 millones de pesos.

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