Confirmado en Iztapalapa, CDMX: así avanzan los tanques tormenta bajo la Ignacio Zaragoza y en esta fecha acabarán las obras

Cuando las precipitaciones aumentan en el oriente de la Ciudad de México, circular por Calzada Ignacio Zaragoza puede volverse complicado en cuestión de minutos, ya que el agua suele acumularse cerca de viviendas, comercios, accesos viales y estaciones de la Línea A del Metro.

Ante este problema, el Gobierno de la CDMX construye nueve tanques tormenta bajo la lateral de Zaragoza, a la altura de Peñón Viejo. De acuerdo con la Jefatura de Gobierno y la SEGIAGUA, al 16 de julio la obra llevaba 45% de avance y concluirá el 14 de agosto de 2026.

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¿Cómo avanzan los tanques tormenta de Calzada Zaragoza?

De acuerdo con José Mario Esparza Hernández, titular de la SEGIAGUA, el proyecto contemplaba inicialmente ocho tanques, pero tras una revisión se amplió a nueve después de revisar la cantidad de agua que recibe esta zona durante las lluvias.

Los tanques se construyen a lo largo de aproximadamente 340 metros de la lateral de Calzada Ignacio Zaragoza. En conjunto podrán almacenar más de 4 mil 200 metros cúbicos de agua, equivalentes a más de 4.2 millones de litros.

La obra representa una inversión de 107.4 millones de pesos y beneficiará directamente a más de 32 mil 700 habitantes de colonias como:

Peñón Viejo

El Salado

Santa María Aztahuacán

También ayudará a quienes todos los días circulan por esta vialidad o utilizan el Metro y el transporte público. Aunque los trabajos todavía no terminan, la SEGIAGUA informó que algunos depósitos ya reciben parte de los escurrimientos generados por las lluvias.

Transformamos la infraestructura hidráulica de la Ciudad de México con una inversión histórica y obras únicas en el país.



Con la construcción de nueve tanques tormenta subterráneos fortalecemos la infraestructura hidráulica para reducir las inundaciones que durante años han… pic.twitter.com/M1MaOmSHzy — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 16, 2026

¿Cómo ayudarán a reducir las inundaciones?

De acuerdo con la (SEGIAGUA) los tanques funcionarán como depósitos temporales debajo de la vialidad. Cuando se presente una lluvia intensa, captarán el agua que normalmente se acumularía en la superficie y la liberarán poco a poco hacia el sistema de drenaje.

Una vez que baje la intensidad de la precipitación, el agua seguirá esta ruta:

Saldrá gradualmente de los tanques tormenta

Será conducida hacia el Vaso Regulador El Salado

Pasará al Emisor Oriente

Finalmente llegará al drenaje profundo

Este proceso evitará que todo el volumen llegue al drenaje al mismo tiempo y ayudará a disminuir los encharcamientos que históricamente se presentan en los alrededores de Peñón Viejo y Santa Martha Acatitla.

Además de reducir el riesgo para viviendas y comercios, la infraestructura ayudará a proteger los accesos viales, el transporte público y las instalaciones de la Línea A del Metro.

De acuerdo con la Jefatura de Gobierno de la CDMX, la zona enfrenta hundimientos, grietas y escurrimientos provenientes de la Sierra de Santa Catarina, lo que dificulta el desalojo del agua durante las lluvias intensas.

¿Cómo se conectan las obras contra las inundaciones?

Aunado a los tanques tormenta, también se lleva a cabo la construcción del colector República Federal, el cual se encargará de conducirla hacia el Vaso Regulador El Salado.

Este tendrá más de 1.2 kilómetros de longitud y capacidad para transportar hasta 6 mil litros por segundo. Además, uno de sus tramos pasará a seis metros de profundidad por debajo de la calzada y de las vías de la Línea A del Metro, con ayuda de una tuneladora.

Los tanques deberán quedar listos el 14 de agosto de 2026 y el colector en octubre. La meta es que ambos proyectos trabajen de forma conjunta durante la temporada de lluvias de 2027.

La estrategia también incluye la rehabilitación del Vaso Regulador El Salado, cuya capacidad aumentó de 200 a 400 millones de litros. En total, el Gobierno de la CDMX destina cerca de mil 800 millones de pesos a obras hidráulicas en Iztapalapa.

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