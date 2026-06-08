Inundaciones en Calzada Zaragoza provocan afectaciones en la Línea A del Metro

Por las lluvias el Metro anunció el cierre temporal de algunas estaciones de la Línea A del Metro CDMX. — Tras las intensas lluvias de este domingo 8 de junio, el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que fueron cerradas de manera temporal las estaciones de Guelatao a La Paz.

Luego de unas horas, se restableció la circulación en la Calzada Zaragoza, no obstante, se tuvo que activar el servicio provisional ante suspensión de servicio en tramo del La Línea A, informó el director del Metro, Adrián Rubalcava.

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