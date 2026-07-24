Alerta sanitaria en Mexicali para todo el fin de semana: anuncian hasta 49°C y estas son las horas exactas en que no debes salir de casa

La Secretaría de Salud de Baja California emitió una alerta sanitaria en Mexicali como respuesta al pronóstico de temperaturas de hasta 49 °C y sugirió evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 y las 18:00 horas.

El aviso epidemiológico busca prevenir golpes de calor y casos graves de deshidratación en la población que realiza actividades cotidianas o laborales en el municipio.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Por qué la Secretaría de Salud de Baja California emitió una alerta sanitaria en Mexicali?

El titular de la Secretaría de Salud de Baja California, Adrián Medina Amarillas, recomendó enfáticamente reducir la permanencia en la vía pública durante el rango de 10:00 a 18:00 horas para reducir impactos en el organismo. Las altas temperaturas en la región provocaron el fallecimiento de al menos diez personas por golpes de calor en la demarcación.

El pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional confirma que las temperaturas sofocantes continuarán en la entidad:

Viernes 24 de julio: cielo despejado con 48 °C de temperatura máxima y ráfagas de viento de 26 km/h.

cielo despejado con 48 °C de temperatura máxima y ráfagas de viento de 26 km/h. Sábado 25 de julio: la temperatura más alta del fin de semana alcanzando los 49 °C con sensación térmica sofocante.

la temperatura más alta del fin de semana alcanzando los 49 °C con sensación térmica sofocante. Domingo 26 de julio: ambiente caluroso con 46 °C y mínima de 30 °C durante la noche.

ambiente caluroso con 46 °C y mínima de 30 °C durante la noche. Lunes 27 de julio: inicia la semana con el termómetro en 47 °C y cero probabilidad de precipitaciones.

Pronóstico extendido para Mexicali Se esperan temperaturas cercanas a los 50 grados para los próximos días en Mexicali, Baja California. (Captura de pantalla smn.conagua.gob.mx)

¿Qué apoyos entrega la Secretaría de Salud y dónde se ubican los refugios del DIF Municipal en Mexicali?

La Secretaría de Salud de Baja California desplegó brigadas para entregar de forma gratuita agua potable y sobres de Vida Suero Oral a quienes laboran o transitan por la calle. La estrategia contempla el trabajo conjunto con el sector privado y comercios locales.

El DIF Municipal de Mexicali atiende a la ciudadanía mediante centros acondicionados para el resguardo:

El Albergue El Peregrino brinda estancia con aire acondicionado, camastros e hidratación las 24 horas del día en la zona de Río Nuevo.

brinda estancia con aire acondicionado, camastros e hidratación las 24 horas del día en la zona de Río Nuevo. El Albergue Bellavista recibe a personas en la avenida Celaya dentro de un horario de 17:00 a 20:00 horas.

recibe a personas en la avenida Celaya dentro de un horario de 17:00 a 20:00 horas. El número de emergencias 911 atiende reportes por síntomas de deshidratación grave, mareos o desmayos generados por el clima.

El personal médico aconseja reponer líquidos constantemente, buscar zonas de sombra y mantener bajo supervisión a adultos mayores, menores de edad y animales de compañía. La vigilancia epidemiológica continuará activa en todo el territorio estatal.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.