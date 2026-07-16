Sistema Cutzamala alcanza más del 70% tras intensas lluvias, el mejor nivel en los últimos 10 años

El Sistema Cutzamala ha alcanzado uno de sus mayores niveles en la última década y se prevé que al terminar la temporada de lluvias llegue casi al 100%, garantizando un abasto de agua sin precedentes para la CDMX y Edomex.

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Sistema Cutzamala alcanza niveles históricos

De acuerdo con el reporte más reciente, el Sistema Cutzamala alcanzó un almacenamiento de 559.195 millones de metros cúbicos de agua disponible, es decir el 71.46% del llenado total, el mejor registro de estas fechas en los últimos 10 años.

La cuenca inició su fase de recuperación el 4 de junio y desde esa fecha ha captado 33.60 millones de metros cúbicos de agua, así lo dio a conocer el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM).

Se espera que para el 31 de octubre que termine la temporada de lluvias el Sistema Cutzamala alcance el 98% del llenado.

¿Cuál es en nivel de las presas del Sistema Cutzamala?

Actualmente el Sistema Cutzamala se alimenta de tres embalses y su nivel actual es el siguiente:

Presa Valle de Bravo y Villa Victoria en Edomex: 79.07% y 66.40%, respectivamente.

Presa El Bosque en Zitácuaro, Michoacán: 61.28%.

Cabe mencionar que el fenómeno “El Niño” ha influido en la cantidad de precipitaciones en el país y aunque entre julio y agosto disminuirán por la canícula en septiembre y octubre aumentarán por los ciclones torrenciales en el Pacífico mexicano.

¿Cuál ha sido el máximo nivel del Sistema Cutzamala?

El nivel máximo histórico registrado recientemente en el Sistema Cutzamala fue a finales de octubre de 2025 al alcanzar 97.27% de su capacidad, es decir más de 761 millones de metros cúbicos almacenados en sus tres presas.

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