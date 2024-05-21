Los cortes de agua en las colonias de la Ciudad de México se incrementarán, de acuerdo con el Sistema de Aguas de la capital (SACMEX), y no será debido a la falta de suministro en el Sistema Cutzamala o Lerma, sino por obras de mantenimiento en el servicio eléctrico de los tanques que distribuyen el líquido vital.

La alcaldía Azcapotzalco informó a todos los habitantes de la demarcación que habrá cortes de agua en diversas colonias en lo que resta de mayo y hasta nuevo aviso porque SACMEX realiza trabajos de reparación en el sistema hidráulico del Sistema Lerma.

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De acuerdo con la alcaldía existen intermitencias en el servicio eléctrico de los tanques Aeroclub 1, 2 y 3 del Sistema Lerma, por lo que se presentará una disminución en la presión del agua. Aunque aseguró que personal del SACMEX ya labora para hacer las reparaciones no dio fechas exactas en que concluyan.

📢 Vecinos de la Alcaldía Azcapotzalco:



👷‍♀ Ante las intermitencias en el servicio eléctrico en los tanques Aeroclub 1, 2 y 3 del Sistema Lerma, es posible que se presente una disminución en la presión del agua en diversas colonias de la alcaldía.



🛠 Personal del SACMEX ya… pic.twitter.com/MEzPjjfVMS — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) May 20, 2024

¿Qué colonias de Azcapotzalco registran cortes de agua?

Según las denuncias realizadas por los habitantes de la alcaldía Azcapotzalco a través de las redes sociales, las colonias que sufren por los cortes de agua hasta el momento son:

Colonia Ferrería

Colonia Clavería

Colonia Santa María Malinalco

Colonia Santa Cruz Acayucan

Pese a que SACMEX señaló que habría disminución en el servicio, los habitantes mencionaron que el suministro de agua potable se suspendió completamente, ante ello, exigen mandar pipas gratuitas.

¿Cuáles son las colonias de la alcaldía GAM que tienen cortes de agua?

El 14 de mayo, la alcaldía Gustavo A. Madero, informó que SACMEX realizaría cortes de agua en las colonias Compositores Mexicanos, Loma La Palma, Malacates, Lomas de Cuautepec, Ampliación Malacates, Forestal 1 y Forestal II, Legüeta, San Antonio Cuautepec y San Miguel Cuautepec también por obras de mantenimiento.

#Atención⚠️| @SacmexCDMX informa que, debido a trabajos de reparación en el Campamento Chalmita, se prevé una reducción en el suministro de agua potable en algunas colonias de la demarcación.



💦En caso de requerir una pipa de agua, comunícate al 5556543210 o al 5627917860. pic.twitter.com/EMDjymTm5i — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) May 15, 2024

¿Cómo saber si la colonia donde vivo será afectada por cortes de agua?

Con el objetivo de que los habitantes de la CDMX sepan si su colonia es víctima de cortes de agua y en qué horarios se suministra, SACMEX cuenta con la plataforma “Agua en tu colonia”. Solo deberás seguir los siguientes pasos:

Ingresa al sitio Agua en tu colonia

Selecciona la alcaldía a la que perteneces

Selecciona tu colonia

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