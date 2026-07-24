Anuncian nuevas becas para estudiantes en Huejotzingo, Puebla: se entregarán el próximo cuatrimestre de 2026 y estos son los detalles

Para muchas familias, los gastos de inscripción, transporte y materiales pueden hacer más difícil continuar una carrera. Ante esta situación, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH) originarios de San Martín Texmelucan tendrán una nueva oportunidad de recibir una beca durante el próximo periodo escolar.

De acuerdo con el Gobierno de Puebla, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan entregará 50 apoyos adicionales a partir de septiembre de 2026, con el objetivo de ayudar a más jóvenes a seguir con sus estudios.

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¿Cuántas becas entregarán en el próximo cuatrimestre?

La Universidad Tecnológica de Huejotzingo (UTH) y el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan ampliarán el programa durante el próximo periodo escolar. De acuerdo con el Gobierno de Puebla, recientemente se entregaron 50 becas y, a partir de septiembre, se sumarán otras 50.

Por su parte, el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan informó que, al sumar los apoyos otorgados anteriormente, la actual administración ya acumula 150 becas para estudiantes de la UTH.

¿Quiénes podrán recibir las nuevas becas?

Los apoyos no están dirigidos a todos los estudiantes que viven o estudian en Huejotzingo. Según los comunicados oficiales, las entregas recientes se concentraron en jóvenes que cumplen con estas características:

Estudiar en la Universidad Tecnológica de Huejotzingo

Ser originarios de San Martín Texmelucan

Destacar por su desempeño académico

Aunque las autoridades se refieren a los beneficiarios como estudiantes destacados, todavía no han señalado qué promedio deberán tener ni cómo se evaluará su trayectoria escolar para la siguiente entrega.

Hasta el momento, la UTH y el Ayuntamiento de San Martín Texmelucan no han publicado la nueva convocatoria para los 50 apoyos que se entregarán durante el próximo cuatrimestre. El anuncio confirma que habrá más becas, pero el registro aún no está abierto

La rectora de la UTH, Mirna Toxqui Oliver, explicó que el trabajo conjunto con el ayuntamiento busca reducir las dificultades económicas que pueden poner en riesgo la continuidad de los estudios.

Además, el gobierno municipal informó que la universidad ampliará su oferta con las carreras de Producción Animal y Agricultura. A su vez, el Gobierno de Puebla señaló que la UTH abrió recientemente dos programas de ingeniería y una maestría, como parte de su crecimiento académico.

¿Qué otras becas ofrece la UTH?

Además de los apoyos gestionados con los municipios, la Universidad Tecnológica de Huejotzingo cuenta con un programa interno de becas para distintos perfiles y necesidades. Entre las modalidades disponibles se encuentran:

Excelencia

Académica

Deportiva y extracurricular

Asistencia socioeconómica

Grupos vulnerables y personas con discapacidad

Titulación

Connacionales que regresan al país

Alimenticia

De acuerdo con la página oficial de la UTH, estos beneficios pueden consistir en descuentos o exenciones en la reinscripción, apoyos relacionados con horas adicionales de inglés o gastos de titulación, dependiendo de la modalidad. Los porcentajes, requisitos y fechas se definen en cada convocatoria, por lo que no necesariamente serán los mismos para septiembre de 2026.

Para conocer la próxima convocatoria, los estudiantes pueden acudir al Departamento de Servicios Estudiantiles, en las ventanillas 1 y 2 del edificio A. El horario de atención publicado por la universidad es de lunes a viernes, de 8:00 a 16:00 horas, en el teléfono 227 275 9324. También conviene revisar las cuentas oficiales de la UTH y del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan durante las próximas semanas.

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