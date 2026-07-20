Lluvias intensas en CDMX y Edomex hoy: Estas son las alcaldías y municipios en riesgo de tormentas de hasta 49 mm

Este lunes 20 de julio, se registrarán lluvias intensas en varias zonas de la CDMX y el Edomex. El mal clima seguirá afectando a los capitalinos y mexiquenses durante la tarde-noche.

Por eso, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC de la CDMX activó una alerta naranja y otra alerta amarilla por lluvias y posible caída de granizo en al menos 9 alcaldías y 1 municipio mexiquense. Te contamos qué significan.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Dónde va a llover hoy en la CDMX?

Durante la tarde del lunes 20 de julio, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó dos alertas por lluvias intensas en la CDMX. Asimismo, la dependencia prevé que la caída de granizo comience entre las 16:05 horas y las 18:00 horas. Las alcaldías en las que va a llover en la CDMX son las siguientes:

Alerta naranja

La SGIRPC activó alerta naranja por lluvias y posible caída de granizo en la alcaldía Iztapalapa.Esto significa que se espera que caigan lluvias intensas que pueden alcanzar entre 30 y 49 milímetros por hora. Además, dicha alcaldía corre el riesgo de granizo.

La alerta naranja por lluvias se activa cuando las fuertes precipitaciones pueden generar encharcamientos o inundaciones. Este tipo de tormentas ponen en riesgo a la ciudadanía pues pueden generar corrientes fuertes de agua en calles y avenidas.

⚠️🌧️🍃 Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes, #viento con rachas fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del lunes 20/07/2026, en la demarcación: @Alc_Iztapalapa.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/RXNOOVscJC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 20, 2026

Alerta amarilla

Durante la tarde de este lunes 20 de julio, las autoridades capitalinas también activaron una alerta amarilla en al menos siete alcaldías, pues en estas zonas se registrarán precipitaciones de entre 15 y 29 mm por hora. Las alcaldías afectadas son:

Coyoacán

GAM

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

La alerta amarilla anuncia a la ciudadanía, que las lluvias que se registrarán pueden ocasionar encharcamientos, corrientes de agua cobre calles y avenidas y pueden venir acompañadas de vientos de hasta 50 km/h que pueden provocar caída de ramas, árboles y lonas.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.