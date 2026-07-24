Es oficial en Querétaro: reprograman las Fiestas de Aniversario hasta esta nueva fecha por trabajos en Bernardo Quintana

Las tradicionales Fiestas de Aniversario de Santiago de Querétaro tendrán un formato diferente este 2026. Aunque las celebraciones comenzarán en julio, una parte importante del programa se recorrerá hasta septiembre para evitar afectaciones a la movilidad en la capital.

La decisión responde específicamente a las obras del Tren México-Querétaro sobre Bernardo Quintana, donde la reducción de carriles ha incrementado la carga vehicular. Por ello, el Municipio de Querétaro dividió la conmemoración por el 495 aniversario de la fundación de la ciudad en dos etapas: del 24 al 28 de julio y del 7 al 13 de septiembre.

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¿Por qué cambiaron las Fiestas de Aniversario?

Daniela Salgado, secretaria de Cultura municipal, explicó que los festejos se repartieron en dos periodos para evitar una mayor congestión mientras continúan los trabajos federales en Bernardo Quintana.

Según Salgado, esta modificación no cancela o suspende las actividades de julio, las cuales se mantienen iguales. Sin embargo, el resto de los eventos se realizará en septiembre, después del Hay Festival. Pese a lo anterior, aún no se han anunciado los artistas, horarios ni sedes de esta segunda etapa.

¿Qué actividades habrá del 24 al 28 de julio?

De acuerdo con la cartelera oficial del Municipio de Querétaro, esta primera etapa tendrá cinco actividades culturales en distintos puntos de la ciudad, con la música sinfónica y el talento local como protagonistas.

24 de julio, 19:00 horas: Encuentro de Exintegrantes de la Banda Sinfónica Juvenil, en la Antigua Estación del Ferrocarril.

Encuentro de Exintegrantes de la Banda Sinfónica Juvenil, en la Antigua Estación del Ferrocarril. 25 de julio, 10:00 horas: taller familiar “Mariposa Monarca, especie viajera”, en el Museo del Cerro de las Campanas.

taller familiar “Mariposa Monarca, especie viajera”, en el Museo del Cerro de las Campanas. 25 de julio, 17:00 horas: desfile del Octavo Encuentro de Bandas Sinfónicas, en la Alameda Hidalgo.

desfile del Octavo Encuentro de Bandas Sinfónicas, en la Alameda Hidalgo. 26 de julio, 13:00 horas: macroconcierto “Ska y Rock Sinfónico”, en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín.

macroconcierto “Ska y Rock Sinfónico”, en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín. 28 de julio, 18:30 horas: Certamen de la Canción Queretana, en el Teatro de la Ciudad.

Respecto al Encuentro de Bandas, este contará con agrupaciones de:

Querétaro

Guanajuato

Puebla

Colima

Zacatecas

San Luis Potosí

Además, la Banda Sinfónica Juvenil Santiago de Querétaro celebrará 25 años de trayectoria, en los cuales ha participado en más de 700 eventos.

¿Cuándo continuarán los festejos?

La segunda etapa se realizará del 7 al 13 de septiembre de 2026, pero la Secretaría de Cultura todavía no presenta el programa completo.

Por ello, antes de acudir será necesario revisar los avisos del Municipio de Querétaro y de su Secretaría de Cultura, donde se publicarán la nueva cartelera y cualquier cambio relacionado con las sedes o la movilidad.

¿Cómo funciona actualmente Bernardo Quintana?

El bulevar Bernardo Quintana opera con pocos carriles en ambos sentidos. De acuerdo con el Municipio, el operativo vial incluye 170 auxiliares, ajustes en 26 cruceros y vigilancia mediante cámaras y drones.

Además, se pidió considerar entre 15 y 20 minutos adicionales para los recorridos y utilizar vías alternas como:

Paseo 5 de Febrero

La carretera federal 57

Avenida Tecnológico

Corregidora

Ezequiel Montes

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