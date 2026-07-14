Todos los cambios que traerá la histórica remodelación de la Línea 3 del Metro en CDMX

La Línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, una de las más utilizadas de la Ciudad de México, comenzará una remodelación integral con una inversión superior a los 40 mil millones de pesos, informó el Gobierno capitalino. El proyecto busca mejorar la seguridad, confiabilidad, además de eficiencia al servicio sin afectar la movilidad diaria de millones de pasajeros.

La jefa de gobierno, Clara Brugada, aseguró que las obras se desarrollarán bajo un esquema que permitirá mantener la operación de la Línea (L3) del Metro CDMX durante 2026. Además, se confirmo que la tarifa del Metro permanecerá en 5 pesos, descartando cualquier incremento relacionado con los trabajos de renovación.

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Hoy nos reunimos en la emblemática estación Universidad para anunciar un proyecto histórico: la renovación total de la Línea 3. Después de entregar la Línea 1 y mejorar la Línea 2 junto al Gobierno Federal y nuestra presidenta, la Dra. @Claudiashein, asumimos el compromiso de… pic.twitter.com/KvchZk8LDR — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 14, 2026





¿Habrá cierres en la Linea 3 del Metro por su renovación?

La respuesta corta es no, al menos durante este año. De acuerdo con el anuncio oficial, la estrategia contempla realizar los trabajos principalmente durante las noches, los fines de semana y por etapas todo con el objetivo de reducir al mínimo las afectaciones para los usuarios.

La jefe de gobierno capitalino enfatizó que ninguna estación será durante 2026 y que el servicio continuará operando de manera habitual mientras avanzan las obras.





¿En qué consiste la remodelación de la Línea 3 del Metro CDMX?





El proyecto contempla una renovación integral de la infraestructura de la Línea 3 que conecta Indios verdes con Universidad, una de las rutas con mayor demanda en la red del Metro.

La Línea 3 del Metro inicia una nueva etapa. Su modernización integral con una inversión histórica de más de 40 mil millones de pesos para ofrecer un servicio más seguro, eficiente y digno para millones de personas.



Lo haremos sin cerrar estaciones este año y sin aumentar la… pic.twitter.com/mG5pduGtWJ — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 14, 2026

¿Por qué es importante la inversión para la remodelación de la Línea 3 del Metro?

Las autoridades señalaron que la inversión permitirá ofrecer un servicio más seguro, eficiente y digno, fortaleciendo uno de los principales ejes de movilidad de la capital.

La mandataria capitalina explicó que el modelo de intervención priorizarará los trabajos nocturnos y por tramos para evitar cierres prolongados e interrupciones del servicio.

Con esta inversión histórica, el gobierno de la Ciudad de México busca actualizar una de las rutas más importantes del metro sin infectar la economía ni la movilidad de millones de usuarios.

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