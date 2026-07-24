Alerta en Querétaro: así son los nuevos cierres nocturnos en Bernardo Quintana por las obras del tren — vueltas y salidas restringidas

Además de las afectaciones que ya enfrentan durante el día, los automovilistas que circulan por Bernardo Quintana deberán prepararse para nuevos cierres nocturnos debido a las obras del Tren México-Querétaro.

El Municipio de Querétaro confirmó que los cierres nocturnos se aplican de las 23:00 a las 5:00 horas, en sentido sur-norte. A esto se suman un desvío en el cruce con avenida Universidad y cortes intermitentes cerca de Calzada de Los Arcos, por lo que es importante seguir la señalización antes de tomar una vuelta o incorporación.

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¿En qué parte de Bernardo Quintana está el cierre nocturno?

De acuerdo con el boletín oficial del Municipio de Querétaro, los carriles centrales permanecen cerrados en sentido sur-norte, entre avenida de la Acordada y Colinas del Parque.

Durante ese horario, la circulación funciona de la siguiente manera:

Los vehículos que avanzan por los carriles centrales son enviados hacia las laterales

El desvío comienza a la altura de avenida de la Acordada

Los carriles laterales permanecen abiertos para mantener el paso

La circulación habitual se restablece a partir de las 5:00 horas

Por lo anterior, no se trata de un cierre total de Bernardo Quintana. Sin embargo, la reducción puede provocar filas y recorridos más lentos, principalmente en las incorporaciones. Hasta ahora, la autoridad no ha informado una fecha definitiva para concluir estos cortes nocturnos.

¿Qué vueltas y salidas cambiaron cerca de avenida Universidad?

Otro de los ajustes se encuentra debajo del puente de avenida Universidad, en su cruce con Bernardo Quintana. La autoridad no anunció una prohibición general para dar vuelta a la izquierda ni el cierre completo de avenida del Río, pero sí modificó el recorrido para algunos automovilistas.

El cambio aplica para quienes circulan por avenida Universidad y buscan dirigirse hacia:

Avenida del Río.

Bernardo Quintana en dirección al norte.

En ambos casos, ya no es posible continuar por la ruta directa. Los conductores deberán incorporarse temporalmente a Bernardo Quintana hacia el sur, llegar al retorno de Calzada de Los Arcos y, desde ese punto, retomar el sentido norte.

¿También hay cierres cerca de Calzada de Los Arcos?

Además del operativo nocturno, se realizan cortes intermitentes a la altura de Calzada de Los Arcos, en dirección al poniente.

Según el Municipio, el paso se detiene durante periodos aproximados de 10 minutos para permitir las maniobras de la obra ferroviaria. Mientras se llevan a cabo los trabajos, parte de la circulación es desviada hacia avenida Zaragoza.

Por ello, se recomienda atender las indicaciones del personal vial, disminuir la velocidad y evitar detenerse cerca de la zona de obras, ya que cualquier pausa puede aumentar la carga vehicular.

¿Cuántos carriles permanecen abiertos durante el día?

Los cierres nocturnos se suman a la reducción de carriles que continúa durante el resto del día. El Municipio de Querétaro reportó la siguiente distribución:

Hacia el norte: un carril lateral y uno central.

un carril lateral y uno central. Hacia el sur: dos carriles laterales y uno central.

Para mantener la circulación, el operativo cuenta con 170 auxiliares viales, ajustes en 26 cruceros y monitoreo mediante cámaras. Estas medidas buscan reducir la acumulación de vehículos en las incorporaciones y calles que cruzan Bernardo Quintana.

¿Qué rutas alternas pueden utilizar los conductores?

Para evitar el tramo con mayor carga vehicular, el Municipio recomendó elegir otras vialidades, según el punto de origen y destino:

Paseo 5 de Febrero

Carretera federal 57

Avenida Tecnológico

Avenida Corregidora

Ezequiel Montes

Avenida Constituyentes, principalmente para quienes salen de Milenio

También se pidió contemplar entre 15 y 20 minutos adicionales para los traslados y revisar las condiciones del tránsito en Waze o Google Maps antes de salir.

Los desvíos pueden cambiar conforme avancen los trabajos del tren. Por ello, antes de circular por Bernardo Quintana, es recomendable consultar los avisos de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro y del Municipio.

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