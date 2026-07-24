Veracruz y tres estados más de México quedan bajo alerta para el domingo 26 de julio 2026 por diluvio torrencial de hasta 150 mm: las regiones afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de alerta meteorológica para el domingo 26 de julio de 2026 por lluvias puntuales intensas de hasta 150 milímetros en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

El paso de la onda tropical número 21 y la presencia de vaguadas atmosféricas provocarán tormentas severas, descargas eléctricas y rachas de viento en la región sur del país.

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¿Cuáles son las regiones afectadas por la alerta del SMN?

El SMN confirmó que el avance de los sistemas tropicales incrementará el potencial de deslaves y crecidas de ríos en las entidades del Golfo y del Pacífico Sur. Los registros de la CONAGUA detallados en el pronóstico extendido a 96 horas prevén acumulados de 75 a 150 milímetros concentrados en sectores geográficos específicos:

El sur de Veracruz registrará lluvias intensas con tormentas durante la tarde en zonas serranas y en las primeras horas del día en la costa.

registrará lluvias intensas con tormentas durante la tarde en zonas serranas y en las primeras horas del día en la costa. El oeste de Tabasco acumulará precipitaciones severas tras varios días de ambiente sofocante con temperaturas superiores a los 38 °C.

acumulará precipitaciones severas tras varios días de ambiente sofocante con temperaturas superiores a los 38 °C. El noreste de Oaxaca enfrentará temporales fuertes con mayor riesgo de deslaves en las regiones de la Costa y la Sierra Sur.

enfrentará temporales fuertes con mayor riesgo de deslaves en las regiones de la Costa y la Sierra Sur. El noroeste y sur de Chiapas recibirán el impacto directo de la onda tropical número 21 con ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

Consulta en el gráfico la actualización del #Pronóstico de #Lluvias para este fin de semana, en distintas regiones del país. pic.twitter.com/3KoG4LdDou — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 24, 2026

¿Qué impactos provocará este sistema frontal en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas según?

La Secretaría de Protección Civil de Veracruz y sus dependencias homólogas en la región Istmo-Centro alertaron sobre la persistencia de un ambiente caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 °C antes del desarrollo de las tormentas. Las zonas costeras mantendrán vigilancia especial ante la presencia de mar de fondo.

Los reportes técnicos de la Comisión Nacional del Agua advierten sobre oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura desde las costas de Oaxaca hasta el litoral chiapaneco. Las autoridades continúan con el monitoreo preventivo ante posibles emergencias viales en el sur del país.

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