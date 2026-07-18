Confirmado en Ecatepec, Edomex: habrá cierres en la Línea I o Roja del Mexicable durante dos semanas y llaman a tomar vías alternas

Para muchas personas que viven en las zonas altas de Ecatepec, el Mexicable forma parte de su traslado diario hacia el trabajo, la escuela o las conexiones con otros transportes. Pero en las próximas semanas, quienes utilizan la Línea I o Roja tendrán que revisar las fechas antes de salir, ya que varias estaciones dejarán de operar temporalmente.

El Gobierno del Estado de México confirmó que los cierres comenzarán el sábado 18 de julio y terminarán el domingo 2 de agosto de 2026. El mantenimiento se dividirá en dos etapas, cada una de ocho días, para revisar los dos tramos que conforman la ruta.

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¿Por qué cerrarán las estaciones del Mexicable?

La suspensión forma parte del mantenimiento anual de la Línea Roja del Mexicable. De acuerdo con el Gobierno del Estado de México, personal técnico especializado revisará los principales equipos de la ruta para comprobar que funcionen correctamente antes de reanudar el servicio.

Durante los trabajos se inspeccionarán:

Motores

Sistemas hidráulicos

Frenos

Estructuras

Dispositivos de seguridad

Además, en el bucle “B” se acortará el cable portador-tractor y se revisarán los motores que se utilizan en situaciones de emergencia y rescate.

¿Cuándo cerrará la Línea Roja del Mexicable?

Para evitar que toda la ruta quede fuera de servicio al mismo tiempo, el mantenimiento se dividirá en dos etapas. Primero dejará de operar el bucle “A”, que conecta la parte baja de la línea con Tablas del Pozo, y después los trabajos pasarán al bucle “B”, con dirección hacia La Cañada.

El calendario quedó de la siguiente manera:

Primera etapa: del 18 al 25 de julio de 2026

del 18 al 25 de julio de 2026 Segunda etapa: del 26 de julio al 2 de agosto de 2026

¿Qué estaciones cerrarán del 18 al 25 de julio?

Durante la primera etapa se suspenderá el servicio en el bucle “A”. Las estaciones que permanecerán cerradas son:

Santa Clara

Hank González

Fátima

4-A Tablas del Pozo

La suspensión afectará principalmente a quienes utilizan Santa Clara como acceso desde Vía Morelos o se trasladan hacia Hank González, donde existen conexiones con otros servicios de transporte.

¿Qué estaciones cerrarán del 26 de julio al 2 de agosto?

Cuando termine la primera revisión, los trabajos pasarán al bucle “B”. En este periodo dejarán de operar:

4-B Tablas del Pozo

Los Bordos

Deportivo

La Cañada

Tablas del Pozo aparece en las dos etapas porque funciona como punto de unión entre ambos tramos. Primero cerrará la sección 4-A y posteriormente la 4-B.

¿Qué rutas alternas pueden usar durante los cierres?

La Línea I recorre cerca de 4.9 kilómetros, cuenta con siete estaciones y normalmente permite completar el trayecto en unos 19 minutos, por lo que la suspensión puede alargar de manera considerable los recorridos.

En Santa Clara se puede conectar con la Línea 4 del Mexibús, que circula por Vía Morelos y comunica con Indios Verdes y Los Héroes Tecámac. Otra alternativa es trasladarse por colectivo hasta Hank González, donde la Línea Verde del Mexicable permite continuar hacia Indios Verdes.

Para llegar a Fátima, Tablas del Pozo, Los Bordos, Deportivo o La Cañada, también pueden utilizarse combis y colectivos que circulan por avenida San Andrés. Antes de abordar, se recomienda confirmar el destino, la tarifa y el punto donde termina el recorrido.

Durante la primera etapa seguirá disponible el tramo entre Tablas del Pozo y La Cañada. En la segunda, los habitantes de las zonas altas podrán trasladarse por tierra hacia Tablas del Pozo, Hank González o Santa Clara para continuar el viaje. Como no habrá una ruta sustituta oficial, será importante consultar los avisos del Mexicable antes de salir.

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