Secuestro CDMX: Madre revela nuevo modus operandi en la colonia Roma, CDMX; están usando niños

Los secuestros en la CDMX siguen siendo un delito que pone en riesgo a las familias capitalinas. Un video viral denunció un nuevo modus operandi en el que los delincuentes están usando niños. Te contamos los detalles de este nuevo caso que se volvió tendencia en redes sociales.

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Video viral revela nuevo modus operandi de secuestradores en la colonia Roma

En redes sociales circula un video que causó preocupación entre los internautas, pues denuncia un nuevo modus operandi de secuestro en la capital mexicana. Una madre de familia relató que ella y su familia fueron víctimas de un ataque cuando salían de un restaurante en la colonia Roma.

Según el relato, la madre de familia, sus dos hijos, y su pareja se habían detenido en una zona cercana al restaurante para que su hijo volara su dron. De pronto, una niña se acercó al hijo de la mujer para invitarlo a jugar.

Mientras los niños jugaban, algo golpeó con fuerza a la madre de familia en la cabeza. De inmediato, siete hombres atacaron a golpes a su pareja. Durante el ataque, un guardia de seguridad resguardó a los hijos de la mujer evitando que el secuestro se llevara a cabo.

Ante la agresión, la mujer corrió para proteger a su pareja y se colocó sobre él para cubrirle la cabeza mientras continuaban los ataques.

Poco después, llegaron al lugar servicios de emergencia y elementos de seguridad, lo que provocó que los agresores huyeran rápidamente del lugar. Fue entonces, que los paramédicos atendieron a la familia.

La mujer explicó que una vez que estuvieron a salvo, sus hijos le explicaron que la persona que le había golpeado la cabeza había sido la mamá de la niña. También le dijeron que esa misma mujer le había robado su celular y , después, había participado en las agresiones.

La madre de familia reveló que el guardia se seguridad que protegió a sus hijos le había comentado que el ataque se trató de un nuevo modus operandi en el que utilizan a menores de edad para distraer a las familias, mientras otros integrantes de la célula delictiva aprovechan para separar a los niños de sus padres. El objetivo no sería únicamente el robo, sino la posible privación ilegal de la libertad de menores.

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De acuerdo con datos de el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y los reportes de incidencia delictiva señalan que, cuando llegan a presentarse secuestros en la capital, estos suelen concentrarse principalmente en zonas con mayor actividad económica o colindancias limítrofes, tales como:Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Iztapalapa

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