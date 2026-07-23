No hay agua en Zapopan hasta el lunes 27: Lista COMPLETA de colonias afectadas

Un nuevo corte de agua se llevará a cabo en el municipio de Zapopan, en el estado de Jalisco. Familias y negocios se verán afectados por la falta de suministro de agua potable por un periodo de más de 48 horas. Si vives en este municipio jalisciense, te recomendamos que sigas leyendo, para que puedas consultar la lista completa de colonias que se quedan sin agua este fin de semana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

¿Por qué no hay agua en Zapopan, Jalisco?

El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) de Jalisco emitió un comunicado para informar a la población acerca de un corte de agua programado para este viernes.

De acuerdo con el organismo, a partir de este viernes y durante todo el fin de semana, los técnicos estarán realizando trabajos de interconexión en la red de agua potable.

Fecha de inicio de corte: Viernes 24 de julio de 2026 , en punto de las 22:00 horas

, en punto de las 22:00 horas Fin de corte de inicio: Lunes 25 de julio de 2026, durante la mañana

Corte de agua en Zapopan Anuncian corte de agua de más de 48 horas en Zapopan, Jalisco.

Lista completa de colonias que se quedan sin agua en Zapopan hoy

El SIAPA también informó a la ciudadanía que durante los trabajos de mantenimiento de la red hidráulica, al menos cuatro colonias de Zapopan resultarán afectadas. Algunas casas tendrán baja presión que impedirá que el agua suba a los tinacos y, otras, presentaron una suspensión total del suministro de agua potable.

Las colonias afectadas son las siguientes:

Olivos Residencial

Porta Real

Solares

Tecnológico de Monterrey

El corte de agua en Zapopan durará por más de 48 horas, por lo que el organismo recuerda que, en caso de requerirlo, se puede solicitar el servicio de pipas de agua gratuitas marcando al 073.

La recomendación es almacenar agua en tambos, cubetas y tinacos y administrar el líquido de forma responsable.

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.