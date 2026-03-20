Diputados condenan a más de 30 mil niños al reclutamiento forzado; rechazan iniciativas contra el narco

Miles de niños en México enfrentan una realidad aterradora con el crimen organizado. Se les recluta por la fuerza para engrosar sus filas, afectando a más de 30 mil menores en todo el país.

El pasado 4 de marzo, la Cámara de Diputados desechó 14 iniciativas de ley que buscaban tipificar específicamente el reclutamiento forzado como delito penal y actualizar el Código Penal Federal.

En su lugar, los legisladores decidieron conservar la figura de “corrupción de menores”, un tipo penal obsoleto de 1966. Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, advirtió que esta negativa convierte al propio Estado mexicano en el principal aliado del crimen organizado.

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