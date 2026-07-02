Fueron a su graduación y no volvieron; 3 adolescentes habrían sido reclutados por el crimen en Guadalajara

Justhin Enrique Torres Molina, Jordan Isaac García Flores y Cristopher Alfredo Sandoval Muñoz, de entre 14 y 15 años de edad, fueron vistos por última vez en la colonia Lomas del Paraíso I, el pasado 30 de junio en el estado de Guadalajara, Jalisco.

Los familiares acudieron el miércoles a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas para presentar las denuncias correspondientes y solicitar la activación de los protocolos de búsqueda.

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¿Cómo desaparecieron tres adolescentes en Guadalajara?

El pasado martes, tras asistir a su ceremonia de graduación en la Secundaria Técnica 113, los tres adolescentes desaparecieron.

La principal línea que preocupa a sus familiares es un posible reclutamiento por parte del crimen organizado, ya que los propios jovenes aseguraron que irían “a trabajar a la sierra” durantes tres meses.

Janeth Molina, madre de Justhin, relató que cerca de las 18:46 horas recibió el último mensaje del adolescente.

El niño sale de casa a como alrededor de entre 2 y media, 3 de la tarde y ya no se le vuelve a ver, por lo menos no aquí en casa. Manda un mensaje a las 6:46 de la tarde diciéndome que se va a ir tres meses y que ore por él y que me ama mucho. Estoy preocupada porque no es una rutina que haga mi hijo — dijo.

“Justin tiene solamente 15 años, está desaparecido junto a dos de sus amigos, hasta lo que yo sé, se los llevaron con engaños y con una promesa de un trabajo en la sierra, ¿haciendo qué?, no sé“, agregó.

Aseguró que no había detectado señales previamente de que quisiera marcharse voluntariamente.

¿Qué dicen las autoridades?

Molina acusó que las autoridades le han pedido que no hable de su caso en redes sociales y acusó que en la Fiscalía General de Jalisco no le han brindado apoyo.

“Yo no me voy a callar, yo quiero a mi hijo de regreso, estoy desesperada, ayúdenme a que Justhin regrese a casa, por favor”.

Hasta el momento, la Comisión de Búsqueda de personas desaparecidas de Jalisco ha emitido la ficha para la localización de Torres Molina, a quien describen como un menor de tez blanca con pecas en el rostro, mide 1.66 metros de altura.

adolescentes desaparecidos guadalajara (FB: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco.)

Asimismo se han difundido fichas no oficiales de los otros dos jóvenes.

Christopher informaron que mide aproximadamente 1.80 metros, es de complexión delgada, tiene cabello negro y vestía pantalón azul, camisa negra y gorra negra al momento de desaparecer.

Dscriben a Jordan Isaac García Flores de 14 años de edad y de 1.66 metros de altura como un menor también con pecas en el rostro, de tez blanca, complexión mediana y con cabello negro, corto y lacio.

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