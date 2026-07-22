Yucatán ya lidera los casos de golpe de calor en toda la Península: Mérida encadena días de hasta 42°C y la canícula recién empieza

Yucatán se mantiene como el estado con más personas afectadas por enfermedades relacionadas con las altas temperaturas en toda la Península. El más reciente informe de la Dirección General de Epidemiología, correspondiente a la vigilancia de temperaturas naturales extremas, contabiliza 62 casos en la entidad durante la actual temporada, una cifra que supera los registros de Campeche y Quintana Roo.

El panorama coincide con una persistente ola de calor en buena parte del estado. En Mérida, las temperaturas máximas han rondado los 40 °C, mientras que la sensación térmica ha alcanzado alrededor de 42 °C en los últimos días. Con la canícula apenas en desarrollo, los pronósticos apuntan a que las condiciones de calor continuarán, por lo que las autoridades mantienen el llamado a reforzar las medidas preventivas.

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Yucatán concentra el mayor número de casos de golpe de calor en la Península

De acuerdo con el informe semanal de la Dirección General de Epidemiología, Yucatán acumula 62 personas afectadas por enfermedades asociadas al calor. Del total:

45 casos corresponden a golpe de calor

11 a deshidratación

6 a quemaduras solares

1 defunción relacionada con las altas temperaturas registrada durante la temporada

Estas cifras colocan a Yucatán como la entidad con mayor incidencia en la Península de Yucatán. En comparación, Quintana Roo suma 40 casos y Campeche registra 17, lo que refleja una diferencia importante en el impacto que han tenido las condiciones extremas de calor en la región.

El reporte también ubica a Yucatán entre los estados con mayor número de afectaciones por temperaturas extremas a nivel nacional, al situarse en el octavo lugar. Los grupos más vulnerables continúan siendo quienes permanecen varias horas bajo el sol por motivos laborales, así como personas adultas mayores, niñas, niños y quienes padecen enfermedades crónicas.

Aunque durante julio se han presentado lluvias en distintos puntos del estado, especialistas advierten que esto no significa que el riesgo haya disminuido. La combinación de altas temperaturas y elevada humedad dificulta que el cuerpo libere calor de forma eficiente, por lo que la sensación térmica puede ser mucho mayor que la temperatura registrada por los termómetros.

#Pronóstico

Miércoles 22 de julio.



Se mantendrá ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso, con temperatura máxima de 36 a 42°C en municipios del interior del estado y de 32 a 34°C en la zona costera. pic.twitter.com/WZ10DiCaqf — Protección Civil Yucatán (@procivy) July 22, 2026

¿Por qué la canícula aumenta el riesgo de sufrir un golpe de calor?

La canícula es un periodo caracterizado por varios días consecutivos de calor intenso y una reducción temporal de las lluvias en diversas regiones del país. En el sureste, además, la humedad propia de la temporada puede hacer que el ambiente se perciba todavía más sofocante, incrementando el riesgo de padecimientos asociados al calor.

Por ello, las autoridades de salud recomiendan evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, mantenerse hidratado durante todo el día, usar ropa ligera y de colores claros, así como permanecer en lugares frescos o con sombra siempre que sea posible.

También es importante identificar los principales síntomas de un golpe de calor para actuar con rapidez:

Temperatura corporal elevada.

Dolor de cabeza intenso.

Mareo o confusión.

Náuseas o vómito.

Piel muy caliente, seca o enrojecida.

Pérdida del conocimiento.

Si una persona presenta alguno de estos síntomas, lo recomendable es trasladarla de inmediato a un sitio fresco, ayudar a disminuir su temperatura corporal y solicitar atención médica, ya que el golpe de calor puede poner en riesgo la vida si no se atiende oportunamente.

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