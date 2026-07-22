¡Es oficial! Descuento de 80% en el recibo del agua en Jalisco: requisitos para obtener el beneficio

¡Atención! Hay 80% de descuento en el pago del recibo del agua durante el mes de julio. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) informó a los habitantes que está disponible un jugoso descuento en ciertas colonias del estado de Jalisco.

Si vives en esta entidad, te recomendamos que sigas leyendo, porque en adn Noticias te contamos todos los detalles acerca de cómo obtener este descuento en el pago de tu recibo de agua.

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¿Quiénes reciben el descuento del 80% en el pago del agua en Jalisco?

El Congreso de Jalisco aprobó por unanimidad un descuento del 80% en el recibo del agua para los ciudadanos afectados por la mala calidad del agua. Esta medida beneficiará a los habitantes de las colonias en las que los vecinos han documentado el suministro de agua turbia, con sedimentos o mal olor, en sus hogares y negocios.

El SIAPA informó que el beneficio se aplicará a los siguientes usuarios:

De uso doméstico

Pequeñas y medianas empresas

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El Plan Emergente para la ciudad está diseñado para acercar agua potable de calidad a las colonias donde más se necesita. pic.twitter.com/9yA0vgPFpd — Siapagdl (@siapagdl) July 22, 2026

Requisitos para obtener descuentos en el pago del recibo de agua en Jalisco

Para obtener este requisito, deberás revisar el listado oficial de colonias beneficiadas que publicará el SIAPA. Las colonias elegidas son aquellas que tienen reportes y quejas de mala calidad del agua documentadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco entre diciembre de 2024 y lo que va de 2026.

Si tu colonia se encuentra en el listado del SIAPA, deberás presentar tu recibo del agua de uso doméstico o de una pequeña o mediana empresa y realizar tu solicitud en las oficinas del SIAPA.

¿Y si ya pagaste? Si ya hiciste tu pago del agua completo, no te preocupes, porque de acuerdo con lo informado por el organismo, quienes ya hayan pagado su recibo tendrán saldo a favor que se aplicará en su próximo recibo del agua.

¿Qué pasa si tengo adeudos en mi recibo del agua?

Si tienes algún adeudo en tu recibo del agua, no te preocupes, porque también tendrás derecho al descuento del 80%. El SIAPA también contempla descuentos de hasta 100% en recargos e intereses moratorios para quienes se pongan al corriente antes del mes de octubre.

Una vez al corriente, también tendrás el 80% de descuento en el pago de tu recibo del agua.

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