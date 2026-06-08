Yucatán se prepara para la llegada de una plaga por las lluvias

El Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) confirmó que las intensas lluvias provocarán la aparición de una plaga de mosquitos en el estado. La acumulación de agua estancada propiciará una proliferación masiva de insectos.

Se espera que las condiciones del clima y el aumento de las temperaturas aceleren el ciclo de vida de los vectores biológicos y por esa razón, la Secretaría de Salud ya trabaja en un plan masivo de fumigación en los 106 municipios de la entidad.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Cuándo comenzará a sentirse la plaga de mosquitos en Yucatán?

La presencia de los mosquitos registrará un incremento notable debido al estancamiento de las precipitaciones atípicas. Los especialistas proyectan que el metabolismo de los organismos se acelerará conforme aumenten las temperaturas ambientales en las diversas regiones de la península con estos plazos estimados:

Aparición en pocos días: el incremento en la densidad de los insectos ya comenzó a percibirse de manera generalizada a partir del domingo.

el incremento en la densidad de los insectos ya comenzó a percibirse de manera generalizada a partir del domingo. Duración del ciclo de vida: el periodo de transición que abarca desde el depósito del huevecillo hasta el desarrollo del espécimen adulto requiere de seis a ocho días.

el periodo de transición que abarca desde el depósito del huevecillo hasta el desarrollo del espécimen adulto requiere de seis a ocho días. Aceleración por calor extremo: las temperaturas altas elevan la velocidad metabólica de los vectores, incrementando sus niveles de reproducción en la región.

dengue en México Investigaciones recientes confirman que el cambio climático, la urbanización acelerada y la mayor adaptación del mosquito transmisor son los principales responsables del aumento y la periodicidad de los brotes de dengue en México. (Getty Images)

¿Qué zonas recibirán el impacto de las lluvias intensas en Yucatán a partir del 10 de junio?

La Coordinación Estatal de Protección Civil (Procivy) informó que mantiene una vigilancia permanente sobre diversos sistemas meteorológicos debido al pronóstico de precipitaciones fuertes. Las condiciones atmosféricas y la interacción de múltiples fenómenos favorecerán un incremento gradual en los acumulados de agua.

Las áreas geográficas bajo monitoreo de riesgo y las regiones que presentarán afectaciones integran los siguientes puntos de previsión:

Municipios del noroeste: registro de tormentas locales con acumulados significativos de agua a partir del miércoles 10 de junio.

registro de tormentas locales con acumulados significativos de agua a partir del miércoles 10 de junio. Localidades del centro: incremento en el potencial de precipitaciones por el ingreso de humedad del Caribe y ondas tropicales.

incremento en el potencial de precipitaciones por el ingreso de humedad del Caribe y ondas tropicales. Sectores del oriente: formación de nuevos eventos de precipitación pluvial que afectarán las zonas identificadas como vulnerables.

¿Cuándo se aplicará el operativo de fumigación masiva contra el dengue?

La Secretaría de Salud de Yucatán detalló que el saneamiento básico en los hogares resulta indispensable para frenar la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, la chikungunya y el zika. Ante la contingencia ambiental se implementarán acciones preventivas coordinadas en todo el territorio estatal.

Las jornadas de aspersión y las medidas de descacharrización comunitaria comprenden las siguientes tareas de prevención:

Fumigación en 106 municipios: aplicación del operativo masivo en colonias y comisarías desde el 3 hasta el 17 de junio.

aplicación del operativo masivo en colonias y comisarías desde el 3 hasta el 17 de junio. Monitoreo de programación diaria: revisar los calendarios y rutas de las brigadas de salud mediante las redes oficiales institucionales.

revisar los calendarios y rutas de las brigadas de salud mediante las redes oficiales institucionales. Estrategia de saneamiento básico: lavar, tapar, tirar y voltear los recipientes domésticos para impedir que sirvan como criaderos de larvas.

Los ciudadanos que presenten cuadros de fiebre alta, náuseas, vómito o dolor articular deben acudir al centro de salud más cercano y evitar la automedicación.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.