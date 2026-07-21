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Estados de México que se salvarán del calor extremo por la canícula 2026

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre el comienzo de las altas temperaturas por la canícula 2026 y te contamos qué estados se salvarán de sufrir calor extremo.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Con base en los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional de Agua (Conagua) ya comenzó la canícula en el noreste y oriente de México y las costas del Pacífico sur, y si quieres saber si este fenómeno afectará tu ciudad, aquí te contamos.

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¿Qué estados no se verán afectados por la canícula 2026?

La canícula comenzó este mes de julio y provocará temperaturas de más de 37°C durante 40 días. Este fenómeno no afecta a todo el territorio nacional en intensidad o duración, los únicos estados que no sufrirán los impactos de éste son:

  • Ciudad de México
  • Aguascalientes
  • Querétaro
  • Zacatecas

¿Por qué la canícula no afecta a la CDMX?

El fenómeno de la canícula no afecta significativamente a la CDMX debido a su gran altitud y ubicación geográfica. A mayor altitud, la temperatura promedio es más fresca y los vientos locales y humedad impiden el estancamiento del aire caliente y seco. Además, en la capital se mantienen las precipitaciones durante los meses de verano y esto evita el calor extremo.

¿Por qué ocurre la canícula?

La canícula es conocida como sequía de medio verano o sequía intraestival y se caracteriza por la disminución de la nubosidad y las lluvias provocando un aumento de la temperatura y mayor incidencia de radiación solar.

Cabe señalar que en la mayor parte de México la temporada de lluvias ocurre entre mayo y octubre y por ello es difícil predecir la canícula pues su comportamiento cambia cada año y puede tener repercusiones en sectores como la agricultura, la salud y la gestión del agua. Los estados que experimentarán temperaturas mayores a 37°C son:

  • Campeche
  • Colima
  • Chiapas
  • Guerrero
  • Hidalgo
  • Michoacán
  • Morelos
  • Nuevo León
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Quintana Roo
  • San Luis Potosí
  • Tabasco
  • Tamaulipas
  • Tlaxcala
  • Veracruz
  • Yucatán

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