Estados de México que se salvarán del calor extremo por la canícula 2026

Con base en los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional de Agua (Conagua) ya comenzó la canícula en el noreste y oriente de México y las costas del Pacífico sur, y si quieres saber si este fenómeno afectará tu ciudad, aquí te contamos.
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¿Qué estados no se verán afectados por la canícula 2026?
La canícula comenzó este mes de julio y provocará temperaturas de más de 37°C durante 40 días. Este fenómeno no afecta a todo el territorio nacional en intensidad o duración, los únicos estados que no sufrirán los impactos de éste son:
- Ciudad de México
- Aguascalientes
- Querétaro
- Zacatecas
¿Por qué la canícula no afecta a la CDMX?
El fenómeno de la canícula no afecta significativamente a la CDMX debido a su gran altitud y ubicación geográfica. A mayor altitud, la temperatura promedio es más fresca y los vientos locales y humedad impiden el estancamiento del aire caliente y seco. Además, en la capital se mantienen las precipitaciones durante los meses de verano y esto evita el calor extremo.
¿Por qué ocurre la canícula?
La canícula es conocida como sequía de medio verano o sequía intraestival y se caracteriza por la disminución de la nubosidad y las lluvias provocando un aumento de la temperatura y mayor incidencia de radiación solar.
Cabe señalar que en la mayor parte de México la temporada de lluvias ocurre entre mayo y octubre y por ello es difícil predecir la canícula pues su comportamiento cambia cada año y puede tener repercusiones en sectores como la agricultura, la salud y la gestión del agua. Los estados que experimentarán temperaturas mayores a 37°C son:
- Campeche
- Colima
- Chiapas
- Guerrero
- Hidalgo
- Michoacán
- Morelos
- Nuevo León
- Oaxaca
- Puebla
- Quintana Roo
- San Luis Potosí
- Tabasco
- Tamaulipas
- Tlaxcala
- Veracruz
- Yucatán
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