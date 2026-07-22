Caso Dafne: Recuento del feminicidio en una academia militar en Tamaulipas

La muerte de Dafne Zapata Quintos, una adolescente de 13 años, ha generado indignación en Tamaulipas y en todo México, además de que abrió una investigación del caso con protocolo de feminicidio que hasta ahora concentra la atención de autoridades estatales y federales

La menor falleció el 16 de julio de 2026, durante un campamento de verano organizado por la Academia Militarizada Doenitz en Ciudad Madero, Tamaulipas.

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¿Qué pasó en el caso Dafne Zapata? Esto se sabe

Aunque inicialmente el hecho fue presentado como un accidente, la familia de Dafne sostiene que la menor fue víctima de agresiones y exigió que el caso se ha investigado como un posible homicidio o feminicidio.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que la carpeta de investigación avanzó con una nueva etapa procesal tras reconstruir el contexto en el que ocurrieron los hechos y el gobierno de la entidad aseguró que ya investiga el caso como muerte por feminicidio.

Investigación y declaraciones oficiales en el caso Dafne Zapata

El fiscal Jesús Eduardo Govea Orozco explicó que las investigaciones no se centran en los aspectos administrativos, sino en esclarecer cómo ocurrieron los hechos que derivaron en la muerte de la adolescente

Además, pidió la ciudadanía, no dar por válidas las versiones periciales difundidas en redes sociales, ya que la institución no ha publicado informes técnicos oficiales.

Mensaje del Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, sobre el caso del fallecimiento de una menor en el municipio de Ciudad Madero pic.twitter.com/zp4tKNRmAk — Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (@FGJ_Tam) July 21, 2026

¿De qué murió Dafne Zapata?

De acuerdo con la necropsia oficial, la causa de muerte fue asfixia por sumersión, además de qué se documentaron presuntas lesiones corporales, elementos que forman parte de la investigación ministerial.

“Es asfixia. El técnico médico forense es asfixia, no le puedo dar otros detalles porque sería contribuir a esta especulación, pero sí, esta fue la causa de la muerte” — Eduardo Govea Orozco, titular de Fiscalía de Tamaulipas

Gobierno federal sobre la muerte de Dafne Zapata

Durante su conferencia matutina, desde Toluca, la Presidente Claudia Sheinbaum aclaró que ese tipo de academias no dependen de la Secretaría de Defensa Nacional (Defensa), explicó que se trata de instituciones educativas de carácter estatal con formación militarizada, por lo que corresponde al Gobierno de Tamaulipas, revisar su funcionamiento e investigar lo ocurrido.

“Es el gobierno del estado quien debe hacer todas las investigaciones y revisar cómo están operando estos centros”, decleró la mandataria.

Hasta ahora, no se ha informado de personas detenidas, imputados o vinculadas a su proceso, mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte de Dafne.

Caso Dafne Zapata reabre debate sobre academias militarizadas privadas en México

El caso Dafne también ha reavivado el debate acerca de la supervisión de las academias militares privadas, las condiciones en las que operan y los protocolos de seguridad para menores de edad.

La exigencia de justicia por parte de la familia continúa mientras la sociedad espera que las investigaciones determinen con claridad que ocurrió y si existen responsabilidades penales por la muerte de Dafne Zapata.

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