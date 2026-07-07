Las diferencias entre la canícula y onda de calor en México 2026

La canícula y la onda de calor son fenómenos que generan altas temperaturas pero sus causas, duración e impactos no son los mismo, aquí te explicamos en qué consiste cada una y te decimos cómo prevenir riesgos.
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¿Cuáles son las diferencias entre la onda de calor y canícula?
La onda de calor ocurre cuando la temperatura rebasa los niveles promedio de una región por varios días consecutivos y se produce por un sistema de alta presión que impide la formación de nubes y mantiene el calor en la superficie.
En cambio la canícula es un periodo dentro de la temporada de lluvias en el que disminuyen las precipitaciones durante 40 días aproximadamente y se registra a partir de la segunda quincena de julio.
¿Qué efectos provocan estos fenómenos?
Aunque son diferentes fenómenos meteorológicos ambos provocan altas temperaturas lo que puede provocar:
Onda de calor
- Golpe de calor
- Deshidratación
- Complicaciones respiratorias y cardiovasculares
- Mayor consumo de energía eléctrica
- Riesgo de incendios forestales
Canícula
- Menos nubosidad
- Ambiente bochornoso
- Aumento de temperatura
- Deshidratación
Además ambos pueden afectar actividades como la agricultura y ganadería.
Protección Civil recomienda a la población que cuando ocurran estos fenómenos es importante:
- Mantenerse hidratado
- Usar ropa ligera y de color claro
- Reducir la actividad física al aire libre
- Cuidar a niños y adultos mayores
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