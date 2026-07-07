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Las diferencias entre la canícula y onda de calor en México 2026

En el mundo existen diferentes fenómenos meteorológicos que afectan la temperatura de los países y en México experimentamos la canícula y la onda de calor.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

La canícula y la onda de calor son fenómenos que generan altas temperaturas pero sus causas, duración e impactos no son los mismo, aquí te explicamos en qué consiste cada una y te decimos cómo prevenir riesgos.

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¿Cuáles son las diferencias entre la onda de calor y canícula?

La onda de calor ocurre cuando la temperatura rebasa los niveles promedio de una región por varios días consecutivos y se produce por un sistema de alta presión que impide la formación de nubes y mantiene el calor en la superficie.

En cambio la canícula es un periodo dentro de la temporada de lluvias en el que disminuyen las precipitaciones durante 40 días aproximadamente y se registra a partir de la segunda quincena de julio.

¿Qué efectos provocan estos fenómenos?

Aunque son diferentes fenómenos meteorológicos ambos provocan altas temperaturas lo que puede provocar:

Onda de calor

  • Golpe de calor
  • Deshidratación
  • Complicaciones respiratorias y cardiovasculares
  • Mayor consumo de energía eléctrica
  • Riesgo de incendios forestales

Canícula

  • Menos nubosidad
  • Ambiente bochornoso
  • Aumento de temperatura
  • Deshidratación

Además ambos pueden afectar actividades como la agricultura y ganadería.

Protección Civil recomienda a la población que cuando ocurran estos fenómenos es importante:

  • Mantenerse hidratado
  • Usar ropa ligera y de color claro
  • Reducir la actividad física al aire libre
  • Cuidar a niños y adultos mayores

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