Las diferencias entre la canícula y onda de calor en México 2026

La canícula y la onda de calor son fenómenos que generan altas temperaturas pero sus causas, duración e impactos no son los mismo, aquí te explicamos en qué consiste cada una y te decimos cómo prevenir riesgos.

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¿Cuáles son las diferencias entre la onda de calor y canícula?

La onda de calor ocurre cuando la temperatura rebasa los niveles promedio de una región por varios días consecutivos y se produce por un sistema de alta presión que impide la formación de nubes y mantiene el calor en la superficie.

En cambio la canícula es un periodo dentro de la temporada de lluvias en el que disminuyen las precipitaciones durante 40 días aproximadamente y se registra a partir de la segunda quincena de julio.

¿Qué efectos provocan estos fenómenos?

Aunque son diferentes fenómenos meteorológicos ambos provocan altas temperaturas lo que puede provocar:

Onda de calor

Golpe de calor

Deshidratación

Complicaciones respiratorias y cardiovasculares

Mayor consumo de energía eléctrica

Riesgo de incendios forestales

Canícula

Menos nubosidad

Ambiente bochornoso

Aumento de temperatura

Deshidratación

Además ambos pueden afectar actividades como la agricultura y ganadería.

Protección Civil recomienda a la población que cuando ocurran estos fenómenos es importante:

Mantenerse hidratado

Usar ropa ligera y de color claro

Reducir la actividad física al aire libre

Cuidar a niños y adultos mayores

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