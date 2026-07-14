Polvo del Sahara en podría frenar huracanes y aumentar ola de calor en los próximos días

El Polvo del Sahara ingresó a México este domingo 12 de julio y se prevé que sus efectos cambien el clima del país drásticamente al menos hasta el 18 de julio. El fenómeno podría detener el impacto de los huracanes que amenazan las costas de la vertiente del Golfo de México y provocar una ola de calor extrema.

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¿Qué es el Polvo del Sahara?

El Polvo del Sahara es una masa de aire seco y caliente que está cargada con partículas de minerales del desierto africano. Este pulso de polvo sahariano es capaz de alterar de forma drástica las condiciones meteorológicas en diversas regiones del país.

⚠️PRECAUCIÓN:



Reporta @InfoMeteoro que #PolvoDelSahara cubrirá el sureste, oriente, noreste, centro y sur de #México este lunes 13/julio en concentraciones:



🟤MODERADAS

-QRoo, Yuc, Camp, Tab, Ver, Tamps, Chis, Oax



🟠BAJAS

-Pue, Tlax, Hgo, EdoMex, CDMX, Mor, Gro, Qro, Gto,… pic.twitter.com/UM8c6Xa0SC — Webcams de México (@webcamsdemexico) July 13, 2026

Por ejemplo, es capaz de disminuir notablemente el potencial de las tormentas en diversas entidades de México, bloqueando la fuerza de la temporada de huracanes, pero también generará jornadas de calor sofocante.

¿Por qué el Polvo del Sahara puede disminuir la fuerza de los huracanes?

Este martes 14 de julio, la tormenta de arena y polvo cubre la mitad del territorio nacional. El Polvo del Sahara funciona como un escudo antihuracanes, porque el aire extremadamente seco de la capa sahariana absorbe la radiación y suprime las corrientes de aire ascendentes. Esto elimina por completo la humedad que los ciclones necesitan para formarse.

⚠️ Continúa la vigilancia por #PolvodelSahara 😶‍🌫️ una densa capa cubre este martes la mitad de México 🇲🇽, reduciendo drásticamente las #Lluvias por la tarde ☔.



El panorama con el meteorólogo experto José Martín Cortés https://t.co/EOevhiy9R3 ⏬ pic.twitter.com/atNPoPjyFb — Meteored México (@meteoredmx) July 14, 2026

El Polvo del Sahara 2026 será un potente escudo anticiclones en el Océano Atlántico, Golfo de México y el Mar Caribe. Por otra parte, la temporada de huracanes en el Pacífico seguirá de forma regular.

Polvo del Sahara: Estados afectados por ola de calor en México

El Polvo del Sahara limitará la formación de nubes y aumentará las horas de Sol. Esto favorecerá el desarrollo de una intensa ola de calor en el Noroeste, Norte, Occidente y regiones costeras de México. El calor extremo de entre 35 a 40 °C afectará a los siguientes estados: Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

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