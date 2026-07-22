Fuerte incendio consumió una fábrica de estopas en Morelia, Michoacán; afectó a edificios continuos

Un fuerte incendio consumió una fábrica recicladora de estopas en la zona norte de Morelia, Michoacán, alrededor de las 06:00 horas (tiempo local) de este miércoles 22 de julio.

De acuerdo a Protección Civil de la entidad, el fuego se extendió a una superficie aproximada de 10 mil metros cuadrados y afectó a edificios continuos, específicamente a tres empresas que se encuentran en la zona.

Los hechos ocurrieron en la calle Raza Mexicas, en la colonia Precursores de la Revolución de Morelia, lugar donde siguen presentes elementos de seguridad local y federal, quienes resguardan las inmediaciones.

🔥🚒 MORELIA | Incendio



Atendemos un incendio en una fábrica de estopa y material para reciclaje, ubicada sobre la calle Mexicas.



⚠️ Evita la zona, no te expongas al humo y permite el paso de los vehículos de emergencia.#MichoacánEsMejor pic.twitter.com/g00DSfEU0R — Protección Civil Michoacán (@pcmichoacan) July 22, 2026

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Incendio en Michoacán controlado en un 95%

Horas más tarde, las autoridades michoacanas informaron que el incendio ya se encuentra controlado en un 95%; sin embargo, pidieron a la población no acercarse al punto del accidente para evitar una desgracia.

“El incendio se encuentra bajo control. Personal operativo continúa con las labores de liquidación. Evita la zona y sigue las indicaciones de las autoridades”, publicó Protección Civil en su cuenta oficial de X.

No obstante, cuerpos de emergencia, bomberos y elementos policiacos se encuentran en la fabrica recicladora para continuar con la remoción de escombros.

¿Cómo inició el fuego en la fábrica de estopas en Michoacán hoy 22 de julio?

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer cuál fue el origen del fuego en Morelia, Michoacán. Además, se descartaron personas lesionadas.

No obstante, sí adelantaron que junto con las tareas de limpieza, la Fiscalía General del Estado (FGE) comenzará las investigaciones para dar con el origen del incendio que alcanzó a instalaciones de empresas de PET, cartón y una fábrica de croquetas.

“Nosotros (Protección Civil) no somos la instancia que analiza la investigación de lo ocurrido, será la Fiscalía General del Estado quien se encargue de realizar dichas investigaciones”, puntualizó.

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