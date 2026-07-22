Confirmado por la Secretaría de Infraestructura de Puebla: siguen cerrados por obras tramos importantes de las calles 6, 7 y 16 Sur y reabrirán en esta fecha

La Secretaría de Infraestructura de Puebla mantiene cortes parciales a la circulación en las calles 6, 7 y 16 Sur por labores de reencarpetamiento.

El plan de pavimentación reabrirá la circulación vehicular de manera habitual el próximo viernes 24 de julio.

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¿En qué fecha reabrirán la circulación en las calles 6, 7 y 16 Sur en Puebla?

La Secretaría de Infraestructura de Puebla informó que liberará el paso total el viernes 24 de julio a partir de las 18 horas al concluir los trabajos con maquinaria pesada. El programa estatal de pavimentación contempla mejoras para un total de 76 vialidades.

La calle 7 Sur presenta restricciones de paso entre la 37 Poniente y el Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu de 7:00 a 18:00 horas.

presenta restricciones de paso entre la 37 Poniente y el Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu de 7:00 a 18:00 horas. La calle 6 Sur mantiene cierres entre el Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu y la 17 Oriente de 8:00 a 18:00 horas.

mantiene cierres entre el Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu y la 17 Oriente de 8:00 a 18:00 horas. La calle 16 Sur registra cortes entre la 39 Oriente y la 18 Sur, rumbo a San Manuel, de 9:00 a 18:00 horas.

🚧 #InfraInforma | CIERRE PARCIAL INTERMITENTE sobre Calle 7 Sur entre 37 Poniente y Bulevar Capitán Carlos Camacho Espíritu.



👷El @Gob_Puebla a través del programa de Pavimentación 2026 recupera esta importante vía de comunicación en beneficio de las y los poblanos.



Se… pic.twitter.com/yGdIQSNeh6 — Secretaría de Infraestructura (@InfraGobPue) July 21, 2026

¿Qué restricciones habrá en el sur de Puebla durante los trabajos de pavimentación?

El Gobierno del Estado de Puebla desplegó a los Módulos de Pavimentación en las inmediaciones del Parque Ecológico, la zona de El Mirador y las inmediaciones del Parque Bicentenario. La indicación prioritaria exige a las cuadrillas mantener siempre un carril habilitado para evitar el colapso total de la red vial.

Las autoridades viales prohibieron el estacionamiento de vehículos en todo el perímetro de trabajo para permitir la maniobra de camiones de carga y aplanadoras. La restauración de la carpeta asfáltica tiene como objetivo prioritario devolver la fluidez vial al sector sur de la capital.

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