Así puedes descargar gratis el certificado de primaria y secundaria 2026: guía paso a paso

La SEP pone a disposición de las familias el Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), la plataforma que resguarda las calificaciones y los documentos oficiales de cada estudiante de educación básica, por lo que podrán descargar el certificado de primaria y secundaria, y aquí conocerás el paso a paso de cómo hacerlo.

Los certificados quedan disponibles para su descarga días después de la entrega física en la escuela. El proceso cambia según la entidad donde el estudiante concluyó sus estudios, un detalle que muchos tutores desconocen.

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¿Cómo se descarga el certificado de primaria y secundaria en la CDMX?

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México habilita el portal de Control Escolar para esta consulta. Ahí los tutores acceden con dos datos del estudiante y obtienen el archivo listo para imprimir.

El trámite exige solo dos claves del alumno para completar la búsqueda. Estos son los pasos que debes seguir en orden:

Entra al portal de Control Escolar de la AEFCM.

Escribe la CURP del estudiante.

Agrega la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Confirma la búsqueda y espera la carga del documento.

Descarga el certificado en formato PDF sin costo.

El sistema entrega boleta y certificado en el mismo archivo cuando el alumno concluye el nivel. La descarga queda disponible un día después del registro escolar.

El certificado queda disponible un día después de la carga escolar. (Getty Images)

¿Cómo valida un tutor el certificado de primaria y secundaria en otros estados?

El SIGED nacional trabaja distinto al portal capitalino y no combina CURP con CCT. Ahí los tutores consultan primero el promedio del alumno y validan después el documento oficial con el folio impreso.

La plataforma federal separa la consulta en dos pasos concretos. Sigue este orden para confirmar el certificado desde cualquier estado:

Entra al apartado de Alumnado del SIGED (siged.sep.gob.mx).

Ingresa la CURP del estudiante para ver el promedio final.

Ubica el folio impreso en el certificado físico entregado por la escuela.

Entra al apartado de Documentos académicos electrónicos del SIGED.

Escribe el folio y confirma el estatus del documento.

Cada estado envía su información al sistema federal con tiempos distintos. Los tutores reciben, sin ningún costo, la confirmación oficial del certificado una vez que su entidad carga el registro.

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