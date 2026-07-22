INAPAM tiene 50% de descuento en dos empresas de autobús nacionales este verano 2026: requisitos para aplicar

Durante la temporada vacacional, miles de personas mayores de 60 años buscan la manera de viajar sin gastar de más y evitar filas largas en las terminales, mientras las empresas ajustan su disponibilidad de asientos con tarifa preferencial. No todas las líneas ofrecen el mismo trato a este sector de la población, y las condiciones cambian según la empresa elegida.

Presentar la credencial correcta se vuelve indispensable para no pagar de más, aunque el trámite genera confusión entre los usuarios que compran sus boletos por primera vez.

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¿Cuáles son las dos empresas de autobús que ofrecen 50% de descuento para adultos mayores con INAPAM?

Autobuses de Oriente, conocida como ADO, aplica un descuento del 50 por ciento sobre el precio de lista en marcas como ADO Platino, ADO GL y los servicios económicos AU y SUR.

Enlaces Terrestres de México, mejor conocida como ETN, también ofrece una rebaja de hasta 50 por ciento en sus rutas de cobertura nacional. La diferencia principal está en el documento aceptado, ya que ETN valida el beneficio con la credencial física o con una identificación oficial que confirme la edad.

El cupo de asientos con tarifa preferencial es limitado en cada corrida, por lo que la disponibilidad varía según la ruta. Viajar en temporada alta, como las vacaciones de verano, reduce las probabilidades de conseguir lugar con descuento si la compra se hace el mismo día del viaje.

¿Cuáles son los requisitos para usar el descuento de adultos mayores en ADO y ETN?

Antes de comprar el boleto, cada persona debe reunir la documentación que acredite su edad ante la empresa. Los requisitos varían ligeramente entre ambas líneas, aunque comparten la exigencia de una identificación vigente y en buen estado físico.

ADO

Presentar credencial original del INAPAM o una identificación oficial vigente que acredite tener 60 años o más (INE, pasaporte o cédula profesional).

Aplicar el descuento directamente al comprar el boleto, ya sea en taquilla o en plataformas digitales.

Mostrar el documento físico al momento de abordar, sin aceptar copias digitales ni fotografías.

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Disponible del 1 al 31 de julio para boletos de adulto con compra anticipada. Promoción sujeta a disponibilidad, horarios, rutas y marcas participantes. pic.twitter.com/BU1A8cmfCE — Autobuses De Oriente (@tuADO) July 8, 2026

ETN

Presentar la credencial del INAPAM o una identificación oficial que confirme la edad al adquirir el boleto.

Validar el mismo documento antes de abordar la unidad para mantener activo el descuento.

Cubrir la diferencia de tarifa completa en caso de no portar la credencial en el momento del abordaje.

Cumplir estos pasos evita contratiempos y garantiza que la tarifa preferencial se aplique sin conflictos. Los especialistas recomiendan comprar el boleto con anticipación, sobre todo en fechas de alta demanda como el verano y los periodos vacacionales.

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