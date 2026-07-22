Los Cabos, Baja California Sur, se prepara para su semana más movida del verano: Protección Civil lanza pedido urgente a toda la población luego de las intensas lluvias

En Los Cabos, una lluvia breve puede volver peligroso el cruce de arroyos y vados en pocos minutos. Ante este panorama, quienes viven o circulan por las zonas donde ya se registraron precipitaciones deberán extremar precauciones, sobre todo cuando el agua comienza a correr.

Luego de las lluvias del lunes 20 de julio, la Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos pidió a la población mantenerse alejada de estas corrientes y no intentar cruzarlas.

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¿Cuál es el pedido urgente de Protección Civil de Los Cabos?

Francisco Cota Márquez, director municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, advirtió que esta medida de seguridad no es solo para quienes conducen. También está dirigida a peatones y a las personas que suelen caminar, transitar o realizar actividades recreativas cerca de arroyos y vados.

De acuerdo con Cota Márquez, aunque el caudal parezca bajo, su nivel y fuerza pueden aumentar en pocos minutos.

Para evitar accidentes, la dependencia recomendó:

Mantenerse lejos de arroyos, vados y zonas bajas

No atravesar corrientes de agua en automóvil

Evitar cruzarlas caminando, aunque parezcan poco profundas

Suspender actividades recreativas dentro de los cauces

Respetar cierres y señalamientos

Reportar cualquier emergencia al 911

La indicación principal es no confiarse cuando el agua comienza a correr. En lugar de arriesgarse, será mejor cambiar de ruta y esperar hasta que las autoridades confirmen que el paso es seguro. El monitoreo se mantiene especialmente en las comunidades donde la temporada de lluvias tuvieron mayor intensidad.

¿En qué comunidades de Los Cabos se registraron lluvias?

De acuerdo con el reporte del Ayuntamiento, las precipitaciones se concentraron principalmente en:

Miraflores

Caduaño

También se registraron lluvias de moderadas a fuertes en el corredor que comprende:

Palo Escopeta

San José Viejo

Mesa de Santa Anita

En Cabo San Lucas, las precipitaciones alcanzaron las subdelegaciones de Los Pozos y El Sauzal. Por lo anterior, protección Civil mantiene vigilancia en estas zonas ante posibles escurrimientos, aumentos en los cauces o afectaciones en los caminos.

Además, el pronóstico difundido el lunes 20 de julio anticipó temperaturas de entre 26 y 31 °C, así como la posibilidad de nuevas lluvias. El Servicio Meteorológico Nacional también prevé precipitaciones fuertes en el sur de Baja California Sur, acompañadas de descargas eléctricas, por lo que el episodio del lunes no sería la única condición a vigilar.

¿Por qué Los Cabos tendrá una semana con más actividad meteorológica?

Las lluvias recientes coinciden con un periodo de mayor humedad y actividad tropical en el océano Pacífico. Protección Civil de Los Cabos explicó que la entrada de humedad, junto con el monzón mexicano, puede favorecer chubascos, tormentas locales y actividad eléctrica durante los próximos días.

Además, para la última semana de julio se esperan lluvias importantes, mayor sensación de humedad y oleaje elevado. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó olas de entre 1.5 y 2.5 metros en la costa occidental de Baja California Sur.

Esto no significa que exista un impacto directo confirmado de un ciclón en Los Cabos. Hasta el último informe oficial, los sistemas permanecían bajo vigilancia por sus posibles efectos indirectos, mientras las autoridades daban seguimiento a cualquier cambio en su trayectoria o intensidad.

¿Están abiertos los refugios temporales de Los Cabos?

El municipio contempla 44 refugios temporales dentro de su operativo de preparación para la temporada de lluvias y ciclones de 2026. Protección Civil informó que las revisiones comenzaron en:

Miraflores

Santiago

La Ribera

San José del Cabo

Cabo San Lucas

En estos espacios se verifican las instalaciones eléctricas y sanitarias, los accesos, la conectividad y las condiciones necesarias para recibir a la población durante una emergencia.

Sin embargo, hasta el momento no se ha anunciado su apertura por las lluvias recientes. Los refugios se activarían únicamente si las condiciones empeoran y Protección Civil determina que es necesario trasladar a las familias que viven en zonas de riesgo.

¿Dónde consultar los avisos sobre las lluvias en Los Cabos?

Como el pronóstico puede cambiar conforme avanzan los sistemas tropicales, será importante revisar los avisos oficiales antes de salir o intentar cruzar una zona con escurrimientos.

La información sobre lluvias, oleaje, cierres y zonas de riesgo puede consultarse en:

Dirección Municipal de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Los Cabos

Redes oficiales del Ayuntamiento de Los Cabos

Servicio Meteorológico Nacional

Comisión Nacional del Agua

El Servicio Meteorológico Nacional también publica actualizaciones en sus cuentas oficiales de X, Facebook, Instagram y su canal de WhatsApp. En caso de observar una corriente peligrosa, un vehículo atrapado o cualquier otra emergencia, el reporte debe realizarse directamente al 911.

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