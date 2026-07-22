ONU México abrió una vacante en las oficinas de UNICEF en CDMX con salario de 26 mil pesos

¿Tienes experiencia en comunicación o recaudación de fondos? Entonces puedes estar frente a una oportunidad increíble y es que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés) abrió una vacante en la Ciudad de México (CDMX), así lo anunció la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México en su cuenta de X.

Se trata de una oportunidad laboral de un año con la ONU mediante un contrato indefinido y está la opción de extenderlo por más tiempo, lo cual depende del desempeño y el presupuesto de la misión o proyecto en la capital mexicana.

El salario es de 26 mil 395 mil pesos mensuales, los cuales están pensados para cubrir gastos de alojamiento, vivienda y normales de subsistencia. Además tendrá seguro médico internacional y derecho a vacaciones (2.5 días por mes).

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Requisitos para aplicar a la vacante de UNICEF en México

De acuerdo a la convocatoria oficial, el puesto de Asociado de Recaudación de Fondos y Comunicación Digital pide los siguientes requisitos:

Contrato de tiempo completo de 12 meses con posibilidad de extensión en UNICEF México

con posibilidad de extensión en UNICEF México Fecha de inicio de labores el 24 de agosto de 2026

Licenciatura en Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación, Comunicación Visual, Diseño Gráfico, Marketing, Publicidad o afines

en Ciencias Sociales, Ciencias de la Comunicación, Comunicación Visual, Diseño Gráfico, Marketing, Publicidad o afines Español e inglés totalmente requeridos

Tres años de experiencia en creación de contenido para redes sociales, así como conocimiento de Canva, CapCut, Adobe Premiere, Photoshop o Illustrator

Paso a paso para aplicar en la vacante de UNICEF en México

Si te interesa el puesto, entonces debes de seguir estos pasos:

Crear un usuario o iniciar sesión en la plataforma UN Volunteers

o en la plataforma Ahí deberás llenar un cuestionario donde darás información personal, laboral, profesional y sobre todo tus habilidades.

donde darás y sobre todo tus habilidades. Dependiendo el cargo, en este no se específica, deberás subir tu currículum vitae en formato PDF

En caso de que seas seleccionado, entonces se pondrán en contacto contigo vía correo electrónico para que realices un evaluación y la entrevista.

Finalmente, por el mismo medio se dará a conocer si fuiste seleccionado, esto después de que sean verificadas tus referencias.

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