Un monitoreo satelital de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) registró una acumulación inusual de olas de agua cálida en el Pacífico relacionadas con el fenómeno El Niño que podría provocar efectos extremos a finales de 2026.

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Fenómeno El Niño regresará en el segundo semestre del año

Además, un informe de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) advirtió que existe un 90% de probabilidad de que El Niño regrese a finales de año con una intensidad elevada que podría cambiar el clima global.

Este fenómeno ocurre cada 2 a 7 años y genera un calentamiento anómalo de la superficie del mar en el Pacífico ecuatorial central y oriental provocando vientos, lluvias y altas temperaturas.

Las olas Kelvin cálidas

El satélite Sentinel-6 Michael Freilich se ha convertido en la herramienta central para monitorear el nivel del mar y mide la altura de la superficie oceánica con precisión milimétrica y detecta las señales a través de las olas Kelvin cálidas.

Estas olas se forman cuando los vientos invierten su dirección y debilitan el flujo habitual y permiten que las aguas cálidas avancen desde el Pacífico a la costa de Sudamérica.

¿Cómo afectará el clima este fenómeno?

Se detectó la formación de varias olas Kelvin por encina del promedio histórico a mediados de mayo lo que se podría traducir en que El Niño vuelva a aparecer a finales de año.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estima un 62% de probabilidad de desarrollo de El Niño entre junio y agosto y podría intensificarse al final de la temporada de huracanes.

El Niño altera la circulación atmosférica global y provoca lluvias intensas, nevadas, olas de calor y sequías. La OMM establece que podría haber lluvias intensas en Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Mientras que en América Central podría generar sequías y lluvias por debajo de lo normal.

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