Alerta por lluvias intensas en México para los próximos días: estos son los estados más afectados

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por lluvias puntuales intensas en el norte y pacífico de México, con Durango y Sinaloa como las entidades más afectadas por el temporal.

El paso de la onda tropical número 19 y el monzón mexicano generarán tormentas con acumulados que podrían superar los 75 milímetros y llegar hasta los 150 mm, elevando el riesgo de inundaciones.

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¿Cuáles son los estados más afectados por las lluvias intensas según el Servicio Meteorológico Nacional?

El aviso de la Comisión Nacional del Agua advierte que el temporal puede provocar deslaves, inundaciones y el aumento en el caudal de ríos en el noroeste del país. Los meteorólogos confirmaron que las tormentas traerán actividad eléctrica y granizo.

Las lluvias más fuertes se concentrarán en las siguientes regiones de México:

Durango y Sinaloa: el oeste duranguense y el centro sinaloense recibirán los acumulados más altos, con hasta 150 milímetros de agua. En Durango capital hay un 90% de probabilidad de tormenta.

el oeste duranguense y el centro sinaloense recibirán los acumulados más altos, con hasta 150 milímetros de agua. En Durango capital hay un 90% de probabilidad de tormenta. Sonora, Chihuahua, Jalisco y Nayarit: estas cuatro entidades registrarán precipitaciones muy fuertes de hasta 75 milímetros.

estas cuatro entidades registrarán precipitaciones muy fuertes de hasta 75 milímetros. Edomex y zona centro-sur: el Estado de México, Coahuila, Zacatecas, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz esperan lluvias fuertes de hasta 50 milímetros.

Pronóstico de lluvias en México por regiones Se esperan lluvias intensas en Durango y Sinaloa para los próximos días.

¿Qué riesgos prevé Protección Civil por el oleaje alto y los vientos del monzón mexicano?

Las coordinaciones de Protección Civil vigilan las zonas bajas propensas a desbordamientos, mientras las autoridades marítimas monitorean una baja presión frente a Guerrero con 70% de potencial ciclónico. En contraste con el mal clima, el noreste de Baja California mantendrá un calor extremo superior a los 45 grados.

El reporte del organismo meteorológico detalla que los vientos y el mar afectarán las costas bajo los siguientes parámetros:

El golfo de Tehuantepec: registrará el oleaje más alto del océano Pacífico, con marejadas de 2.0 a 3.0 metros de altura.

registrará el oleaje más alto del océano Pacífico, con marejadas de 2.0 a 3.0 metros de altura. El litoral del Pacífico: las playas de Jalisco , Colima, Michoacán y Guerrero tendrán olas constantes de 1.0 a 2.0 metros.

las playas de , Colima, Michoacán y Guerrero tendrán olas constantes de 1.0 a 2.0 metros. El norte y oriente: las rachas de viento alcanzarán velocidades de hasta 70 kilómetros por hora en Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Se pronostican #Lluvias y #Chubascos para entidades noroeste, norte, sur y sureste de #México, así como lluvias aisladas en regiones de la #PenínsulaDeYucatán, durante las siguientes horas. Ve los detalles ⬇️ pic.twitter.com/7YHAduBWJD — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 17, 2026

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